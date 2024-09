Andreea Esca și Mircea Geoană, față în față. „Mi-am schimbat părerea despre Elena Lasconi”

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, punând capăt speculațiilor care circulau de luni de zile privind intențiile sale politice.

Astăzi, Mircea Geoană a fost prezent la Știrile PRO TV, unde a dat „nas în nas” cu prezentatoarea Andreea Esca.

Emblema PRO TV l-a luat la întrebări pe fostul secretar general adjunct NATO.

Am fost foarte emoționat după ce am terminat mandatul la NATO. Eu am făcut politică în viața mea știu ce înseamnă. Cred că lumea s-a schimbat și societatea românească a mers înainte iar sistemul românesc a rămas în urmă. Când spun independent spun mai degrabă nedependent de partide, a declarat Geoană, potrivit știrileprotv.ro.