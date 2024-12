Andreea Bănică, rugată de un ospătar să părăsească localul. „Penibil”

Andreea Bănică a trăit o experiență neplăcută la un restaurant renumit din București, care a lăsat-o complet surprinsă.

Andreea Bănică, dată afară dintr-un restaurant

Vedeta, împreună cu prietenele sale, a rezervat o masă pentru a petrece timp împreună, însă lucrurile nu au decurs conform planului.

După câteva ore de distracție și mese servite, chelnerul a venit la masa lor și le-a cerut să se grăbească pentru că urmau să vină alți clienți cu o rezervare pentru aceeași masă.

Andreea Bănică a fost șocată de această situație, mai ales că nu știa că restaurantul impune un „program” strict pentru fiecare client.

Cântăreața a povestit întreaga întâmplare pe rețelele sociale, exprimându-și nemulțumirea față de atitudinea personalului.

Andreea a declarat că a umblat prin multe restaurante din lume și nu a întâlnit niciodată o asemenea regulă sau atitudine, subliniind că nu i s-a mai întâmplat vreodată ca cineva să îi ceară să părăsească un local în mijlocul mesei.

Aceasta a adăugat că, în ciuda scuzelor primite de la personalul restaurantului, comportamentul lor a fost „penibil” și a considerat că politică respectivă este inacceptabilă, mai ales că nu li s-a dat posibilitatea de a termina liniștite masa sau de a sta mai mult la o cafea.

Andreea a recomandat ca cei care vor să viziteze restaurantul respectiv să știe că timpul de stat la masă este limitat la maximum două ore, iar după aceea trebuie să părăsească localul.

„În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze.

Atenție, am rezervat o masă de 8-9 fete câte am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, ni s-a spus că au o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul, să ne grăbim. Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate.

Iar cu această ocazie pot să spun și eu la rândul meu că am umblat în foarte multe restaurante din lumea asta, nu numai în România, nu am pățit niciodată așa ceva. Nu am pățit niciodată să vină chelnerul la masă și să spună: Vă rugăm frumos să vă grăbiți că trebuie să plecați din restaurant. Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud.

‘Ne cerem scuze, asta e politica noastră’. Adică, să știți și voi. Dacă vreți să mergeți la Casa Mița Biciclista să știți că doar 2 ore maxim, 2 ore jumătate habar n-am puteți să stați la masă.

Deci nu puteți să și digerați mâncarea. Mâncați, vă grăbiți, spuneți ce aveți de spus și ați plecat acasă. Nu mai puteți să stați acolo la o cafea, la o apă, poate mai vrei să mănânci ceva…atitudinea asta lasă de dorit, pe bune”, a povestit Andreea Bănică, pe pagina ei de Instagram.

