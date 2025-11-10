Anchetă în Capitală! Celebrul psihoterapeut Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și practicarea psihoterapiei fără atestat

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 investighează cazul medicului Cristian Andrei, acuzat că ar fi hărțuit sexual paciente și că ar fi practicat psihoterapia fără atestatul necesar. Ancheta a fost declanșată din oficiu, ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, potrivit PressOne.

Probleme pentru Cristian Andrei

Conform Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Poliția face apel la orice persoană care a fost victima unor fapte similare sau deține informații relevante să se adreseze celei mai apropiate unități sau să sune la 112. Autoritățile promit o anchetă „cu maxim profesionalism și responsabilitate”, punând accent pe protecția victimelor.

CITEȘTE ȘI – Dani Mocanu prins în Italia după ce fusese dat în urmărire internațională

Potrivit publicației citate, Cristian Andrei, medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993, ar fi practicat psihoterapia timp de peste 20 de ani fără a deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Mai multe cliente îl acuză totodată de hărțuire sexuală.

Legislația românească privind psihoterapia s-a modificat începând cu 2004, după înființarea Colegiului Psihologilor. Practicarea psihoterapiei a devenit o specializare separată, accesibilă doar celor care finalizează școli de formare de lungă durată (2-3 ani) și parcurg doi ani de supervizare. Conform investigației, Cristian Andrei nu îndeplinește aceste criterii, ceea ce ar face practicarea sa ilegală.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească situația de fapt și să dispună măsurile legale necesare.

Cazul ridică semne serioase de întrebare asupra protecției pacienților și respectării legislației în domeniul psihoterapiei din România. Autoritățile sunt nevoite să clarifice rapid situația, iar publicul trebuie să fie conștient de importanța verificării acreditărilor profesioniștilor din sănătate mintală. Ancheta va stabili dacă vor fi aplicate sancțiuni penale și administrative împotriva medicului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.