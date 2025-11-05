Anca Alexandrescu a vorbit, în emisiunea Marius Tucă Show, despre activitatea sa politică din ultimul an alături de Călin Georgescu și George Simion.

Invitată marți seară în emisiunea Marius Tucă Show de la Gândul, Anca Alexandrescu a vorbit despre implicarea ei din ultimul an în proiectele politice pe care le-a susținut.

Ea susține că tot ceea ce a făcut alături de suveraniști, Călin Georgescu, George Simion, AUR și alți susținători ai cauzei naționale a fost din bună credință.

„Pentru că eu tot ce-am făcut în ultimul an, alături de suveraniști și de domnul Georgescu și de George Simeon și de AUR și de tine și de toți ceilalți care am susținut cauza României, nimic altceva, am făcut-o pentru că am crezut în lucrul ăsta și am făcut-o cu sinceritate.”, a declarat Anca Alexandrescu.

Invitarea lui Călin Georgescu la emisiuni s-a făcut din convingere

Mai mult decât atât, jurnalista a reacționat la criticile primite după aparițiile sale publice alături de domnul Georgescu. Ea a clarificat că invitația acestuia în emisiunile sale nu a avut scopul de a atrage audiență.

„Sunt foarte mulți care mă acuză că l-am invitat pe domnul Georgescu ca să fac audiență, să mă folosesc de imaginea lui. Și tocmai din acest motiv, în calitate de prieten și știu sigur că mă consider un prieten al familiei, nu aș fi îndrăznit vreodată să-i cer așa ceva. De ce? Pentru că eu am fost una dintre cele mai mari luptătoare pentru turul 2 înapoi, împotriva loviturii de stat. Și pentru asta am luat nenumărate amenzi. Adică au interzis să mai spun lovitură de stat, iar eu mi-am sunat în continuare să spun lucrul acesta pe post.”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

În discuția din cadrul emisiunii, Anca Alexandrescu a vorbit și despre modul în care unele partide de la guvernare acumulează funcții importante în stat.

„Adică vorbeam înainte să intrăm în direct despre faptul că USR-ul a primit și Avocatul Poporului și CNCD și tot. Dacă mai iau și Primăria Capitalei, am ajuns ca USR-ul, un partid de 9%, să conducă întreaga țară.”, a mai spus ea.

