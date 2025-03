Șeful POT, Anamaria Gavrilă, și-a retras miercuri candidatura la alegerile prezidențiale. Aceasta a trimis o solicitare la Biroul Electoral Central, potrivit Antena 3 CNN. Gavrilă îl va susține la prezidențiale pe liderul AUR, George Simion.

Potrivit surselor citate, Anamaria Gavrilă a trimis un colaborator pentru a depune fizic cererea de retragere la BEC.

Ulterior, Gavrilă a anunțat pe Facebook că a luat decizia să se retragă pentru „a da mai multe șanse mișcării suveraniste”.

„V-am spus de la bun început că nu este nici despre orgolii personale, nici despre mine și nici despre George Simion, ci despre România și despre a continua lupta pentru democrație alături de Călin Georgescu. Tocmai de aceea, pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveți și voi încredere. Într-o campanie electorală contează mult resursele și fondurile de care dispune un partid”, a scris Gavrilă.

Într-un videoclip, alături de George Simion, Gavrilă a spus că „suntem împreună și împreună vom fi și de acum înainte, așa cum v-am promis, înainte de a rămâne vreo candidatura definitivă, unu dintre noi îl va susține pe celălalt.”

„S-a luat hotărârea să susținem împreună pe cel cu cele mai multe șanse, să trecem peste partide și să susținem această mișcare. Mă voi retrage ca să nu apar pe buletinul de vot. Ne place, nu ne place, e un număr limitat de candidați pe buletine (n.red. nu există o limită la numărul de candidați) și trebuie să respectăm decizia domnului Călin Georgescu pe care a luat-o împreună cu noi”, a mai spus Anamaria Gavrilă.

Decizia a fost luată după ce miercuri Curtea Constituțională a respins ultimele contestații făcute împotriva candidaturilor Anamariei Gavrilă și a lui George Simion.

De asemenea, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Gavrilă ar fi urmat să aibă miercuri, înainte de a se retrage, o discuție cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

George Simion și Anamaria Gavrilă s-au înțeles, săptămâna trecută, să își depună amândoi candidatura la alegerile prezidențiale. Decizia a fost luată după o discuție cu Călin Georgescu, cei doi anunțând că dacă ambele candidaturi vor fi acceptate de BEC și CCR, unul dintre ei se va retrage.

Gavrilă a avut o ieșire nervoasă și de neînțeles la Parlament



Președintele POT a avut, miercuri, o ieșire nervoasă la adresa jurnaliștilor din Parlament după ce a sunat la 112 și a chemat Poliția să evacueze presa.

Polițiștii i-au dat acesteia un avertisment pentru că a sunat fără motiv la 112.

Ulterior, aceasta a ieșit de la grupul parlamentar al POT, în timp ce făcea un live pe Facebook, și a țipat la reprezentanții presei: „Dați-vă la o parte!”.

Jurnaliștii prezenți la grupul parlamentar al POT o întrebau pe Gavrilă despre eventuala retragere din competiția pentru Palatul Cotroceni.

