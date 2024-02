Analiză Binance Research. Care au fost tendințele pieței cripto în luna ianuarie 2024

În ianuarie 2024, piața cripto a fost marcată în mare parte de lansarea ETF-urilor spot BTC și, în ciuda reacției negative a prețului după lansare, datele dezvăluie un scenariu pozitiv, deoarece fluxurile agregate au rămas pozitive, iar amploarea ieșirilor zilnice ale Grayscale a prezentat un model de reducere.

Conform analizei Binance Research piața cripto s-a consolidat în prima lună a anului, cu o creștere neglijabilă a capitalizării totale de piață, de 0,4%.

Fluxurile inițiale pentru noile ETF-uri spot BTC au fost pozitive, cu intrări agregate de 1,4 miliarde de dolari americani, pe fondul unui volum total de peste 28 de miliarde de dolari americani. Este important de remarcat că intrările nete au avut loc în ciuda unor ieșiri de peste 5,6 miliarde de dolari americani din GBTC-ul Grayscale. În timp ce majoritatea ETF-urilor renunță la taxe, pentru a le reduce la zero sau aproape de zero, GBTC are o taxă de 1,5%.

dYdX Chain a înregistrat o creștere constantă de la lansarea din noiembrie anul trecut și a reușit chiar să depășească volumul de 24 de ore al Uniswap v3 în două ocazii diferite în ianuarie. Cu un volum total de peste 25 de miliarde de dolari americani de la lansare, dYdX Chain a avut performanțe bune până acum, dar va fi important de urmărit evoluția după încheierea programelor lor de stimulente. Principalul agregator DEX Solana, Jupiter, a avut, de asemenea, performanțe relativ bune, depășind uneori volumele Uniswap v3.

Volumul lunar de tranzacționare pe boții Telegram a crescut brusc în ianuarie, atingând un maxim istoric de aproape 1,7 miliarde de dolari americani. Această creștere a fost determinată în principal de activitatea de pe BONKbot, care a reprezentat 51,5% din volumul total de tranzacționare din luna respectivă.

Utilizarea concentrată a Geth a atras atenția asupra diversității clienților de execuție Ethereum. În ciuda unei ușoare scăderi a cotei de piață a Geth, de la un maxim de 84% la 78%, acesta rămâne un client cu majoritate. Această dominanție a stârnit îngrijorări cu privire la potențialele riscuri de centralizare, determinând o promovare a utilizării unei game mai largi de combinații de clienți.

