Temu și Shein, doi dintre cei mai mari retaileri online din China, ar putea introduce în România plata ramburs cu numerar la livrare.

Potrivit șefului Serviciului Antifraudă din cadrul ANAF, Cosmin Neculiță, această schimbare ar genera o creștere semnificativă a veniturilor colectate de Fisc.

„Vom avea o creștere exponențială, pentru că aceste expediții sunt foarte mari”, a declarat oficialul la evenimentul Profit E-commerce – În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată.

Situația actuală a pieței

În prezent, segmentul de livrări cu plata ramburs nu arată o dinamică puternică. Datele raportate prin formularul 395 – depus lunar de firmele de curierat – indică încasări ramburs de 18,5 miliarde lei până în iulie 2025, comparativ cu 31 de miliarde lei pe tot parcursul anului trecut.

Totodată, numărul de expediții raportate a fost de aproximativ 69 de milioane în primele șapte luni ale anului, față de 111 milioane în 2024.

De ce contează schimbarea privind Temu și Shein

Neculiță a explicat că, în prezent, marile platforme asiatice procesează comenzile prin plăți electronice, care nu sunt incluse în raportările fiscale obligatorii.

Dacă aceste companii vor introduce rambursul la livrare, tranzacțiile vor deveni raportabile, crescând semnificativ volumul colectărilor.

„Nu va fi o creștere atât de mare la nivel general, pentru că este vorba despre plățile cu numerar. Vom avea o creștere dacă știrile pe care le tot vedem cum că Temu, Shein și alții […] vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării se confirmă”, a subliniat șeful Antifraudă.

