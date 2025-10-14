Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei în perioada iulie–septembrie 2025, înregistrând o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazăre, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„În ultimele trei luni, am declanşat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF – o instituţie-cheie pentru buna funcţionare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie şi ineficientă. Rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre: în perioada iulie-septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Este, desigur, doar un început – o instituţie atât de mare şi complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcţia este clară: profesionalizare, digitalizare şi responsabilitate”, a transmis ministrul Finanțelor.

Divizia Specială pentru Operațiuni și combaterea evaziunii

Printre măsurile recente se numără înființarea Diviziei Speciale pentru Operaţiuni, un grup dedicat investigării marilor dosare tergiversate și a sectoarelor cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală.

Potrivit autorităților, primele rezultate ale acestei structuri sunt vizibile atât în cifre, cât și în încrederea contribuabililor.

Reforma ANAF, pe trei direcții

Alexandru Nazăre a subliniat că reforma instituției se concentrează pe:

Digitalizare, pentru simplificarea proceselor fiscale;

Eficientizare operațională, prin eliminarea blocajelor și accelerarea colectării;

Schimbarea mentalității instituționale, cu accent pe responsabilitate și profesionalism.

„România are nevoie de o administraţie fiscală modernă, corectă şi eficientă. Iar acest proces a început”, a mai adăugat ministrul Finanțelor, reafirmând angajamentul Guvernului pentru continuarea reformei ANAF.

