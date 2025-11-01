De către

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează webinarii de două ore dedicate contribuabililor, care pot fi urmărite gratuit.

Înscrierile la webinariile organizate de ANAF se pot face până la data și ora începerii fiecărui seminar, în limita celor 500 de locuri disponibile.

Toate seminariile vor fi înregistrate și publicate ulterior pe canalul de YouTube al ANAF, astfel încât participanții să poată reveni asupra materialului și după încheierea webinarului.

Reguli de participare pentru webinarii

Conform informațiilor oficiale, pentru buna desfășurare a seminariilor, participanții trebuie să respecte următoarele reguli:

Conectare punctuală: Accesați link-ul de participare cu cel puțin 5 minute înainte de începerea seminarului.

Microfoane închise: În timpul prezentării, microfoanele participanților vor fi dezactivate de moderator.

Întrebări organizate: Întrebările se adresează doar în sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Ridicarea mâinii: Pentru a pune o întrebare, participați prin funcția raise hand, iar moderatorul vă va activa microfonul în funcție de numărul întrebărilor.

Răspunsuri în plen: La întrebări se va răspunde în plen, în funcție de complexitatea și numărul acestora.

