ANAF lansează divizia de „operațiuni speciale”: marii datornici și firmele cu risc de evaziune, în vizorul Fiscului

Pentru a crește încasările la bugetul de stat, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înființat o nouă structură internă — Divizia de Operațiuni Speciale, menită să investigheze cazurile complexe de evaziune și fraudă fiscală care au stagnat ani întregi în instituție.

ANAF merge în controale

Noua divizie are ca prioritate dosarele mari, vizând companii cu datorii de milioane de lei, dar și sectoare economice considerate vulnerabile: transportul alternativ, leasingul auto, comerțul cu haine și reciclarea deșeurilor. Inspectorii ANAF spun că aceste domenii prezintă un risc ridicat de evaziune, motiv pentru care vor fi monitorizate atent.

Potrivit informațiilor obținute de Știrile PRO TV, operațiunile derulate pe platforme online se află printre principalele ținte ale noii divizii. Un exemplu este cel al camioanelor încărcate cu haine second-hand din vestul Europei, care ar fi trebuit doar să tranziteze România, dar au fost descărcate ilegal pe teritoriul țării. Marfa era vândută ulterior prin intermediul firmelor-fantomă, care dispăreau după câteva luni fără să plătească taxe sau impozite.

Cazurile documentate de ANAF vor fi transmise către DNA pentru continuarea investigațiilor penale. Într-un dosar recent, anchetat de procurorii din Timișoara, mai multe companii de ride-sharing ar fi provocat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei prin nedeclararea veniturilor.

Noua divizie reunește șefi din diverse departamente ale ANAF și are misiunea de a redeschide dosarele care au „bătut pasul pe loc”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că structura „îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eșalonate de ani de zile, dar și pe contribuabilii care au beneficiat de tratamente fiscale preferențiale.”

Prin Divizia de Operațiuni Speciale, ANAF își propune nu doar să recupereze sumele restante, ci și să transmită un semnal de fermitate în lupta cu evaziunea fiscală, una dintre cele mai mari probleme ale economiei românești.

