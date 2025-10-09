De către

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţiei o broşură informativă intitulată „Broşură privind principalele modificări ale cotelor de TVA, reglementate prin Legea nr. 141/2025”, destinată contribuabililor din România.

Materialul detaliază modificările recente privind aplicarea cotelor de TVA, în urma adoptării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial.

Prin acest act normativ au fost modificate şi completate dispoziţiile Codului fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

Unde pot fi consultate noile prevederi

ANAF recomandă contribuabililor să consulte în detaliu textul legii și informațiile suplimentare disponibile pe site-ul instituției, la secțiunea Asistenţă contribuabili, accesibilă pe www.anaf.ro.

Broșura are rolul de a facilita înțelegerea modificărilor privind cotele de TVA aplicabile diferitelor categorii de bunuri și servicii, în contextul noilor măsuri fiscale adoptate de Guvern.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.