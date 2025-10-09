ANAF explică noile cote de TVA: broșură informativă pentru contribuabili

Narcis Rosioru
Laptop deschis pe site-ul ANAF, mâini tastând.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituţiei o broşură informativă intitulată „Broşură privind principalele modificări ale cotelor de TVA, reglementate prin Legea nr. 141/2025”, destinată contribuabililor din România.

Materialul detaliază modificările recente privind aplicarea cotelor de TVA, în urma adoptării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial.

Prin acest act normativ au fost modificate şi completate dispoziţiile Codului fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

Unde pot fi consultate noile prevederi

ANAF recomandă contribuabililor să consulte în detaliu textul legii și informațiile suplimentare disponibile pe site-ul instituției, la secțiunea Asistenţă contribuabili, accesibilă pe www.anaf.ro.

Broșura are rolul de a facilita înțelegerea modificărilor privind cotele de TVA aplicabile diferitelor categorii de bunuri și servicii, în contextul noilor măsuri fiscale adoptate de Guvern.

