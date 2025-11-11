ANAF descoperă obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat obligații fiscale nedeclarate în valoare totală de peste 1,6 milioane de lei în cazul manelistului Dani Mocanu, potrivit unor surse citate de Știrile ProTV. Artistul ar fi folosit o rețea de firme controlate de membrii familiei sale pentru a eluda plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Schema prin care artistul ar fi evitat plata taxelor

Potrivit surselor, Dani Mocanu și-ar fi cesionat gratuit drepturile de autor către firme deținute de rude apropiate, care la rândul lor ar fi încasat sume importante din platforme precum YouTube, TikTok și Facebook. Aceste venituri ar fi fost declarate incomplet sau eronat, iar unele societăți ar fi dedus nejustificat TVA pentru autovehicule folosite în scopuri personale de artist.

În urma inspecției fiscale, ANAF a stabilit o sumă totală de 1.612.037 lei reprezentând taxe și impozite nedeclarate, defalcate astfel:

TVA: 1.142.004 lei

1.142.004 lei Impozit pe profit: 164.509 lei

164.509 lei Impozit pe dividende: 271.640 lei

271.640 lei Impozit pe venit: 20.556 lei

20.556 lei Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

De asemenea, inspectorii antifraudă au identificat creanțe fiscale suplimentare de 710.930 lei din drepturi de autor nedeclarate.

Pe lângă problemele fiscale, artistul se confruntă și cu probleme penale grave. Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de autoritățile italiene în localitatea Casola di Napoli, după ce fuseseră dați în urmărire internațională.

Cei doi au fost condamnați definitiv în România la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un incident violent petrecut în august 2022, la o benzinărie din județul Argeș.

Potrivit anchetatorilor, o dispută banală privind un loc de parcare a degenerat într-o bătaie cruntă: Dani Mocanu l-ar fi imobilizat pe unul dintre rivali, în timp ce fratele său l-a lovit repetat cu o bară metalică, provocându-i victimei o fractură de craniu și traume permanente.

