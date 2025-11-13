Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat demararea, în perioada imediat următoare, a unei ample campanii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse sectoare economice.

Potrivit instituției, acțiunile au fost stabilite în urma unor analize de risc fiscal detaliate, efectuate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor din bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate.

Verificările vor fi realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, în baza delegării de competență din partea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Scopul acestor acțiuni este de a evalua modul în care companiile vizate respectă prevederile legislației fiscale și contabile, dar și de a verifica corectitudinea obligațiilor declarate și achitate la bugetul general consolidat al statului.

Identificarea riscurilor de neconformare fiscală

Prin aceste inspecții, ANAF urmărește totodată identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală, o etapă considerată esențială în procesul de consolidare a disciplinei financiare la nivel național.

Instituția subliniază că selecția contribuabililor incluși în programul de control nu este una aleatorie, ci rezultatul unei evaluări riguroase bazate pe indicatori de risc, date financiare și comportamente fiscale anterioare.

