Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat o acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale în domeniul comerțului online.

În perioada 2022 – iunie 2025, au fost vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au realizat vânzări de peste 226 de milioane de lei fără plata TVA.

„Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 – iunie 2025, un număr de 227 de entităţi, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerț electronic către clienți din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei),” a transmis ANAF printr-un comunicat de presă.

Nerespectarea regulilor privind vânzările la distanță și TVA

„Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria ‘vânzărilor la distanță’, pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (One Stop Shop),” se arată în comunicat.

Nerespectarea obligației de înregistrare în România

Potrivit Codului Fiscal, explică ANAF, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează aceste livrări au responsabilitatea de a plăti TVA.

În urma controlului, „niciuna dintre entitățile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România și nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop”.

Măsuri fiscale și indisponibilizări

Până la data de 22 august 2025, DGAF a emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, pentru o sumă totală de peste 40 milioane de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei, iar în conturile de garanții au fost încasate 8,65 milioane de lei.