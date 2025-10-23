An senzațional pentru ciclistul Pogacar! Ce urmează pentru sloven

După un sezon perfect, campionul vrea mai mult.

Tadej Pogacar (27 de ani) a încheiat un an de excepție, în care a dominat Turul Franței, a cucerit titlul mondial și european pe șosea și a triumfat în trei Monumente. Cu performanțe care îl apropie tot mai mult de legendele ciclismului, slovenul a vorbit pentru publicația Marca despre ambițiile sale pentru 2026, înainte de a-și lua o binemeritată vacanță.

„A fost un sezon pozitiv, în 2024 au fost mai multe victorii, dar în acest sezon am avut mai multe clasice”, a declarat Pogacar, subliniind că a concurat mai puțin în 2025 decât în 2024, an în care a reușit dubla istorică Giro–Turul Franței.

Pentru anul viitor, campionul sloven vrea să mențină același nivel de excelență. „Vrem ca anul viitor să fie la fel de bun sau mai bun. Este greu să te îmbunătățești în fiecare an, dar asta vrem să facem. Anul acesta a fost un sezon perfect, dar vom vedea dacă putem face mai bine”, a spus el pentru Marca.

Deși Pogacar nu a oferit detalii despre calendarul său de curse, întrebările despre participarea la Paris–Roubaix, Milano–San Remo și Vuelta au apărut imediat. Acestea sunt singurele mari competiții din care îi lipsesc trofeele, deși a fost aproape de victorie în toate. „În fiecare an fac pași înainte, așa că vom vedea dacă voi putea continua să mă îmbunătățesc în viitor. Nu am discutat despre calendar, acum încep vacanța și vreau să mă odihnesc”, a precizat slovenul.

„Întotdeauna există o șansă” – Pogacar nu exclude Vuelta 2026

Când a fost întrebat direct dacă va concura la Vuelta anul viitor, Pogacar a lăsat ușa deschisă: „Nu știu, Campionatele Mondiale sunt în Canada și asta se potrivește bine cu cursele canadiene din WorldTour, care se suprapun cu ultimul weekend al Vueltei din septembrie, dar mai avem mult timp să lucrăm la calendar. Întotdeauna există o șansă.”

Palmaresul său din 2025 confirmă statutul de sportiv fenomenal: câștigător pentru a patra oară al Turului Franței, campion mondial și european, victorios în Criterium du Dauphiné și UAE Tour, dar și în trei Monumente – Turul Flandrei, Liège–Bastogne–Liège și Turul Lombardiei. În plus, a bifat succese importante în Strade Bianche, La Flèche Wallonne și Tre Valli Varesine.

Agentul său, Alex Carera, a conturat o viziune și mai ambițioasă asupra viitorului slovenului: „Poate câștiga cinci Tururi, trei Campionate Mondiale, Vuelta, poate bate recordul lui Cavendish de victorii de etapă în Turul Franței și recordul de victorii în Monumente. Își dorește să câștige Paris–Roubaix și Milano–San Remo, de asemenea, deși acestea sunt mai dificile. Totul este posibil cu el.”

După ce cele șapte victorii ale lui Lance Armstrong au fost anulate, recordul de cinci triumfuri la general în Turul Franței aparține legendelor Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain. Pogacar, cu patru titluri deja, se apropie de acest grup restrâns. În plus, cu 21 de victorii de etapă, este la distanță de 14 de recordul lui Mark Cavendish, care deține 35.

Singura mare cursă care lipsește din palmaresul său este Vuelta, unde a participat o singură dată, în 2019, terminând pe podium, pe locul al treilea. În 2024, a câștigat Il Giro, completând o performanță rară pentru rutierii moderni.

În 2025, Pogacar a adunat deja zece victorii în Monumente, fiind depășit doar de Roger De Vlaeminck (11) și Eddy Merckx (19). Succesele din Turul Flandrei, Liège–Bastogne–Liège și Turul Lombardiei l-au consolidat printre cei mai mari cicliști din istorie, chiar dacă trofeele de la Milano–San Remo și Paris–Roubaix continuă să-i scape.

În timp ce își savurează vacanța, Pogacar privește spre 2026 cu o combinație de calm și ambiție. „Vom vedea dacă putem face mai bine”, spunea el. Iar pentru un ciclist care redefinește deja limitele sportului, „mai bine” poate însemna noi recorduri, noi curse cucerite și poate chiar o pagină de istorie rescrisă.

