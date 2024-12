Amprenta anuală de carbon anuală a TikTok ar putea fi mai mare decât cea a Greciei

TikTok se confruntă cu critici legate de impactul său asupra mediului, o analiză recentă dezvăluind că amprenta sa de carbon anuală ar putea fi mai mare decât cea a Greciei.

Potrivit Greenly, TikTok a generat în 2023 emisii de aproximativ 50 de milioane de tone metrice de CO₂e la nivel global, apropiindu-se de emisiile Greciei, care au fost de 51,67 milioane de tone metrice în același an, scrie The Guardian.

Această valoare include emisii din centrele de date, dar nu ia în calcul alte surse precum birourile companiei sau naveta angajaților, ceea ce înseamnă că estimarea ar putea fi subevaluată.

Timpul petrecut pe TikTok crește impactul asupra mediului

Utilizatorii TikTok petrec în medie 45,5 minute pe zi pe aplicație, semnificativ mai mult decât pe alte platforme precum Instagram (30,6 minute). Această utilizare intensă este explicată de algoritmul TikTok, proiectat să maximizeze consumul de conținut video.

Astfel, emisiile anuale per utilizator TikTok sunt cele mai ridicate dintre platformele sociale, atingând 48,49 kg CO₂e – echivalentul conducerii unei mașini pe benzină pe o distanță de 123 mile.

Comparativ, utilizatorii YouTube generează 40,17 kg CO₂e pe an, iar cei de pe Instagram 32,52 kg CO₂e.

Aproximativ 99% din emisiile TikTok provin din centrele de date care stochează și livrează conținutul utilizatorilor.

Spre deosebire de alte companii de tehnologie precum Meta și Google, care publică rapoarte detaliate despre emisiile lor și adoptă măsuri pentru utilizarea energiei regenerabile, TikTok nu oferă date publice despre amprenta sa de carbon.

Deși compania s-a angajat să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030 printr-un plan numit „Project Clover,” progresul este lent. Până în prezent, TikTok a construit doar un centru de date complet alimentat cu energie regenerabilă, în Norvegia.

TikTok depășește Instagram în termeni de amprentă de carbon, deși Instagram are aproape dublul numărului de utilizatori. În plus, TikTok are al doilea cel mai mare nivel de emisii per minut de utilizare dintre platformele sociale, imediat după YouTube.

În acest context, lipsa transparenței TikTok este o problemă majoră. Alte companii de tehnologie sunt criticate pentru utilizarea creditelor de energie regenerabilă pentru a subestima emisiile raportate, dar cel puțin publică date oficiale. TikTok rămâne opac în ceea ce privește raportarea emisiilor.

