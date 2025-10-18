Companii internaționale deschid filiale în Ucraina înainte de încheierea războiului. „Trebuie să fii prezent înainte să se întâmple, nu după”, spune Cristian Sporiș, vicepreședinte Raiffeisen Bank.

Deși războiul din Ucraina este departe de a se fi încheiat, marile companii din Polonia, Germania și Statele Unite s-au poziționat deja strategic pentru perioada de reconstrucție post-conflict.

Firmele și-au deschis subsidiare și sucursale pe teritoriul ucrainean, mizând pe avantajul prezenței timpurii, care le permite să înțeleagă piața locală și să fie pregătite să acționeze imediat după stabilizarea situației geopolitice.

„Ceea ce a fost foarte, eu am fost foarte surprins să aflu, este faptul că, de exemplu, sunt companii în momentul de faţă care şi-au deschis subsidiare şi au deschis sucursale şi aşa mai departe. Deja în acest moment şi aici vorbim de companii poloneze, germane şi americane”, a declarat la ZF Live Cristian Sporiş, vicepreşedinte Raiffeisen Bank.

Strategii pe termen lung pentru o piață în reconstrucție

Potrivit lui Sporiș, aceste demersuri nu sunt speculative, ci parte a unei strategii economice de durată.

Companiile își stabilesc deja sediile sociale, angajează personal local și creează structuri administrative, pregătindu-se să contribuie activ la refacerea infrastructurii și economiei ucrainene.

„Recrutează personal, se aşează, au sediul social şi aşa mai departe, tocmai pentru a probabil că acuma într-un mod mai mic, dar în momentul în care se va ajunge la o soluţionare a acestui conflict şi sperăm noi, într-o pace justă, să înceapă reconstrucţia. Dar pentru asta trebuie să fii prezent înainte să se întâmple, nu după ce s-a întâmplat, că deja e puţin cam târziu”, a mai explicat Cristian Sporiș.

România, lipsită de o strategie clară

În timp ce statele vecine și marile economii occidentale se poziționează pentru viitor, România rămâne fără o strategie coerentă de implicare în procesul de reconstrucție al Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.