Americanii continuă să cheltuiască, în ciuda temerilor economice și a tarifelor crescute

Cheltuielile consumatorilor americani au rămas puternice în august, în ciuda temerilor legate de încetinirea economiei, a pieței muncii și a tarifelor impuse de administrația Trump. Vânzările la comercianții cu amănuntul au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, potrivit datelor Departamentului pentru Comerț, depășind semnificativ așteptările economiștilor, care mizau pe un avans de doar 0,2%.

Americanii „aruncă” cu banii

Majoritatea categoriilor de retail au înregistrat creșteri, cu vânzări online și la magazinele de îmbrăcăminte în urcare cu 2% și, respectiv, 1%. Grupul de control al vânzărilor, care exclude componentele volatile, a crescut cu 0,74%, peste prognoza de 0,4%. În schimb, vânzările la magazine specializate și mobilă au scăzut, cu 1,1% și 0,3%, iar magazinele de produse de sănătate și marile magazine universale au înregistrat scăderi de 0,1% fiecare. Cheltuielile în restaurante și baruri au crescut cu 0,7%.

CITEȘTE ȘI – Ministrul Finanțelor: TVA nu va crește. Rectificarea bugetară, în negociere cu Bruxelles-ul

Cu toate acestea, alte segmente ale economiei arată semne de slăbiciune. Creșterea locurilor de muncă a fost timidă în timpul verii, iar șomajul a crescut ușor. Indicele de Încredere a Consumatorilor al Universității din Michigan a scăzut la 55,4, reflectând temeri persistente legate de politica comercială și tarifele vamale. Consumatorii estimează o creștere a cheltuielilor lunare de aproximativ 3% pentru următorul an, în scădere față de așteptările anterioare.

Economiștii subliniază că rezistența cheltuielilor este susținută în special de gospodăriile cu venituri mai mari, în timp ce consumatorii cu venituri mici resimt presiuni crescute din cauza pieței muncii slăbite și a politicilor economice care afectează veniturile reale disponibile. Această dinamică ar putea persista și în 2026, chiar dacă cheltuielile globale rămân relativ stabile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.