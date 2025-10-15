Dacă populația milionarilor lumii ar fi redusă simbolic la zece persoane, patru ar trăi în America, una în China, iar restul s-ar împărți între Europa, Asia și alte regiuni ale lumii

În 2025, la nivel global, peste 60 de milioane de adulți dețin averi de cel puțin un milion de dolari, potrivit celui mai recent Global Wealth Report, publicat de Visual Capitalist. Dintre aceștia, jumătate locuiesc în Statele Unite și China, țări care continuă să domine distribuția bogăției mondiale.

Dacă populația milionarilor lumii ar fi redusă simbolic la zece persoane, patru ar trăi în America, una în China, iar restul s-ar împărți între Europa, Asia și alte regiuni ale lumii.

Cumulat, acest grup deține o avere estimată la 226 de trilioane de dolari, distribuită inegal, dar în continuă creștere datorită avansului economic din piețele emergente. Chiar și așa, SUA își mențin poziția dominantă, în ceea ce privește acumularea de capital privat.

Statele Unite conduc detașat clasamentul, cu 23,8 milioane de milionari, urmate de China, unde trăiesc 6,3 milioane de persoane, cu averi de peste un milion de dolari. Împreună, cele două țări concentrează aproape jumătate din totalul averilor personale de pe planetă.

Franța se află pe locul al treilea, cu 2,9 milioane de milionari, fiind totodată liderul european. Țara condusă de Emmanuel Macron găzduiește și pe unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, Bernard Arnault, fondatorul grupului de lux LVMH.

Pe următoarele poziții se află Japonia și Germania, fiecare cu câte 2,7 milioane de persoane care depășesc pragul de un milion de dolari. Topul este completat de Marea Britanie (2,6 milioane), Canada (2,1 milioane), Australia (1,9 milioane), Italia (1,3 milioane) și Coreea de Sud (1,3 milioane).

În Statele Unite, New York, Los Angeles și San Francisco rămân principalele centre ale bogăției, urmate de Chicago și Houston. În China, în schimb, ritmul de creștere este spectaculos: din 2014, numărul milionarilor din Shenzhen, orașul-simbol al tehnologiei și al companiilor precum Tencent și Huawei, a urcat cu 124%, confirmând ascensiunea economică rapidă a regiunii.

Raportul mai arată că, deși diferențele de avere rămân majore, numărul milionarilor la nivel global a crescut de peste trei ori în ultimii 20 de ani, o dovadă că bogăția s-a extins geografic, dar s-a concentrat tot mai mult în mâinile câtorva economii dominante.

