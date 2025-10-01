Efectele se vor resimți de la controlul traficului aerian și plata ajutoarelor sociale, până la activitatea instanțelor și publicarea datelor economice esențiale

Guvernul Statelor Unite și-a suspendat activitatea la miezul nopții (07:00, ora României), după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord privind bugetul federal. Aproximativ 750.000 de angajați considerați „neesențiali” vor fi trimiși acasă, în timp ce alții vor lucra fără plată, până la ridicarea blocajului, notează Reuters.

Efectele se vor resimți în mai multe domenii: de la controlul traficului aerian și plata ajutoarelor sociale, până la activitatea instanțelor și publicarea datelor economice esențiale. Spre deosebire de precedentele închideri parțiale ale guvernului, Trump a avertizat că ar putea concedia definitiv o parte din funcționari, ceea ce adaugă tensiune suplimentară crizei.

Ultimul „shutdown”, în timpul primului său mandat, a durat 35 de zile și a rămas cel mai lung din istoria Statelor Unite. De această dată, atât republicanii, cât și democrații încearcă să mute responsabilitatea pe umerii taberei adverse, în contextul în care milioane de americani se pregătesc pentru efectele directe ale paraliziei federale.

