Inspectorii au descoperit carne și pește neconforme, dar și ouă contaminate cu Salmonella

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au efectuat verificări extinse la 425 de operatori economici din domeniul alimentar, acoperind întreg lanțul, de la producție la punctele de vânzare. Controalele au vizat respectarea normelor de igienă, corectitudinea etichetării, trasabilitatea produselor și evaluarea gradului de risc al fiecărei unități, scrie Agerpres.

Potrivit instituției, neregulile depistate au inclus deficiențe structurale, lipsa monitorizării temperaturii în spațiile frigorifice, neactualizarea fișelor de sănătate ale angajaților, dar și probleme legate de depozitare, manipulare și etichetare. Ca urmare, au fost aplicate 10 amenzi contravenționale în valoare totală de 56.000 de lei și 29 de avertismente scrise.

Inspectorii au dispus, de asemenea, confiscarea a 9,8 kilograme de produse alimentare de origine animală – pește, produse din pește și brânzeturi – după ce au fost constatate neconformități, privind etichetele și modificări organoleptice.

Peste 300 de probe de alimente au fost prelevate și trimise spre analiză, pentru a verifica respectarea normelor sanitar-veterinare și a standardelor de siguranță alimentară.

În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a gestionat șapte alerte alimentare transmise prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje. În urma acestor intervenții, 318 ouă contaminate cu Salmonella typhimurium au fost retrase și distruse.

Totodată, inspectorii au acționat în cazul a nouă notificări de neconformitate primite prin sistemul de cooperare administrativă. Au fost retrase de la comercializare aproape două tone de carne de porc, suspectată de infecție cu virusul pestei porcine africane, 61 de kilograme de pește cu raport necorespunzător proteine/apă și 21,5 kilograme de miere etichetată incorect.

Autoritatea a mai desfășurat controale și în ferme, pentru a verifica starea de sănătate și condițiile de bunăstare a animalelor, subliniind că acțiunile de monitorizare vor continua și în perioada următoare.

