Un angajator a fost sancționat drastic pentru plata întârziată a salariilor

Inspectorii de muncă din Gorj au derulat, în perioada 13–17 octombrie, o amplă acțiune de verificare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Potrivit unui comunicat al ITM Gorj, au fost efectuate 31 de controale, în urma cărora s-au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, însumând 338.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse 94 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate.

Cea mai mare amendă, de 133.000 de lei, a fost aplicată unei firme cu sediul central în București și puncte de lucru în Gorj, pentru abateri legate de relațiile de muncă. Inspectorii au descoperit întârzieri de peste o lună în plata salariilor, ceea ce contravine prevederilor contractuale și legale, privind termenul de acordare a drepturilor bănești.

În paralel, ITM Gorj a desfășurat și o campanie națională vizând combaterea muncii nedeclarate, dar și verificarea condițiilor de securitate și sănătate la locul de muncă, în special la angajatorii din domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”.

În cadrul acestei acțiuni, au fost controlați șapte angajatori, care s-au ales cu 25 de sancțiuni contravenționale, totalizând 162.000 de lei. Inspectorii au impus și 59 de măsuri corective obligatorii.

Un caz grav a fost descoperit la un operator economic din județul Sibiu, care își desfășura activitatea în orașul Turceni. Acesta a fost amendat cu 20.000 de lei, după ce a primit la muncă o persoană fără contract individual semnat înainte de începerea activității.

Autoritățile de muncă din Gorj atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea gradului de conformare a angajatorilor la normele legale și asigurarea unui climat de muncă echitabil și sigur.

