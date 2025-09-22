Anchetatorii nu au identificat indicii care să confirme că ameninţarea ar fi credibilă sau iminentă, transmite Poliţia Capitalei

Autoritățile au declanșat verificări, luni dimineață, după ce mai multe unităţi de învăţământ şi câteva instituţii medicale din Bucureşti au primit, pe conturile lor oficiale de e-mail, mesaje cu un conţinut ameninţător, care anunţau un atac asupra elevilor şi personalului, scrie News.ro.

Potrivit Poliţiei Capitalei, sesizările au fost primite pe 21 septembrie. Imediat s-au pornit verificări operative şi tehnice, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, pentru a stabili natura şi provenienţa mesajelor şi pentru a evalua riscul real.

Mesajele conţineau afirmaţii alarmante despre intenţia autorului de a pătrunde în şcoli înarmat şi de a provoca victime, dar, la finalul acţiunilor preliminare, anchetatorii nu au identificat indicii care să confirme că ameninţarea ar fi credibilă sau iminentă, transmite Poliţia Capitalei.

Instituţiile de ordine publică subliniază însă că tratează cu maximă seriozitate orice tip de avertisment şi că măsurile de verificare şi prevenţie rămân active, în special în apropierea şcolilor şi spitalelor vizate. Forţele de ordine asigură un climat de siguranţă şi rămân în alertă până la clarificarea situaţiei.

Reprezentanţii Poliţiei au recomandat conducerilor unităţilor şcolare şi medicale să păstreze calmul, să respecte procedurile interne de securitate şi, dacă este cazul, să intensifice supravegherea şi comunicarea cu părinţii şi cu publicul. De asemenea, cetăţenii sunt îndemnaţi să anunţe imediat autorităţile la orice suspiciune sau informaţie relevantă.

Cercetările continuă pentru identificarea expeditorului şi stabilirea traseului electronic al mesajelor; sunt vizate atât probe informatice, cât şi verificări clasice, de teren. Ancheta urmăreşte de asemenea să determine dacă e-mailurile provin dintr-o sursă internă sau externă şi dacă există legături cu alte astfel de incidente.

Poliţia reafirmă că orice ameninţare de violenţă este investigată şi că, în lipsa unor probe concludente, nu se poate vorbi despre un pericol iminent. Ancheta va fi actualizată pe măsură ce vor apărea rezultate noi.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube