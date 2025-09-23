Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a lansat un avertisment dur privind implicarea Federației Ruse în influențarea scrutinului.

Oficialul a afirmat că Moscova ar fi cheltuit „peste 300 de milioane de euro” pentru manipularea alegătorilor și destabilizarea situației politice de peste Prut.

Diplomatul a subliniat importanța scrutinului: „Aceste alegeri vor decide soarta noastră, la propriu, a fiecărui cetățean din Republica Moldova. (…) Este vorba despre libertatea noastră, este vorba despre soarta generațiilor tinere”, a spus Victor Chirilă la TVR Info.

El a comparat situația actuală cu cea din 2023, când Rusia ar fi alocat aproximativ 50 de milioane de euro pentru a influența referendumul și alegerile prezidențiale. „Presiunile au fost foarte mari și atunci, acum vorbim de presiuni și mai mari”, a adăugat ambasadorul.

Lecția învățată și măsuri de contracarare

Chirilă a precizat că instituțiile responsabile de securitate au tras concluzii după precedentele alegeri și acționează pentru a preveni destabilizări: „Aceste percheziții, razii (…) demonstrează că ele își fac datoria”.

Totodată, ambasadorul a cerut cetățenilor să rămână vigilenți în fața manipulărilor, subliniind rolul educației și al informării corecte în societate.

Mesaj pentru diaspora: votul poate fi decisiv

Ambasadorul a făcut apel și către moldovenii din străinătate:

„Mesajul meu, ca și al președintei Maia Sandu, este să se mobilizeze și să iasă în număr și mai mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie. (…) Votul diasporei va fi, cred eu, crucial, decisiv, pentru aceste alegeri”.

Chirilă a avertizat că diaspora este și ea vizată de tentative de corupere a votului, în unele cazuri până la 100 de euro pentru un vot.

Influența bisericii, între propagandă și echilibru

Un alt punct sensibil semnalat de ambasador este influența bisericii asupra electoratului.

„În interiorul bisericii ortodoxe din Mitropolia Moldovei, care se află sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova, sunt preoți care promovează narative rusești, narative anti-europene, narative anti-Maia Sandu”, a spus diplomatul.

Totuși, acesta a subliniat că există și clerici care susțin stabilitatea și pacea, respingând manipulările externe.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.