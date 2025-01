Ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, ES Giles Matthew Portman, vine la inaugurarea Hotelului de Gheață Bâlea Lac în semn de susținere pentru dezvoltarea turismului românesc, se precizează într-un comunicat transmis presei.

Ambasadorul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Excelența Sa Giles Matthew Portman va participa vineri, 3 ianuarie, la festivitatea inaugurării oficiale a celui de-al 18- lea Hotel de Gheață construit la Bâlea Lac.



„Prezența importantului diplomat britanic la acest eveniment reprezintă o mare onoare pentru noi și în același timp, un semnal foarte valoros de susținere a inițiativelor de dezvoltare și promovare a turismului românesc și a serviciilor conexe acestuia. De asemenea, suntem bucuroși că reușim, an de an, să ne situăm printre societățile comerciale care încearcă să aducă inovație, noutăți și un plus de calitate în serviciile turistice oferite. Mai mult ca sigur și acest sezon va fi unul deosebit de important pentru noi și vom încerca să oferim tuturor oaspeților ce aleg să viziteze sau să beneficieze de serviciile singurului Hotel de Gheață din Europa de Sud – Est, o experiență cu adevărat deosebită”, precizează Arnold Gunter Klingeis, managerul Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice – Bâlea Lac”.



Inaugurarea va avea loc vineri, 3 ianuarie, ora 13 și va fi urmată de o întâlnire cu presa



După evenimentul prilejuit de inaugurarea oficială a Hotelului de Gheață, ambasadorul britanic și reprezentantul societății ce deține obiectivul vor organiza o întâlnire cu reprezentanții mass – media, în cadrul căreia vor susține declarații și vor răspunde întrebărilor.



Inaugurarea oficială a Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac este programată vineri, 3 ianuarie, începând cu ora 13.



Cel de-al 18-lea Hotel de Gheață a fost deschis pentru vizitare și găzduirea oaspeților în 22 decembrie 2024, până în prezent fiind vizitat de multe sute de turiști, români și străini.



Tema Proiectului de marketing Turistic „Hotel of Ice – Bâlea Lac” este Muzica Clasică, iar fiecare cameră poartă numele unui compozitor sau dirijor reprezentativ pentru acest domeniu. Hotelul dispune, de asemenea, de un Ice Bar și un restaurant, unde pot fi servite băuturi și preparate culinare din cele mai diverse, adaptate sau nu mediului hibernal.

interior Hotel Gheață Bâlea Lac

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac se deschide de Crăciun

Hotelul de gheață se află în topul Business Insider al celor mai frumoase atracții turistice din lume

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, una dintre atracțiile emblematice ale iernii din Munții Făgăraș, va fi deschis de Crăciun, a anunțat managerul obiectivului, Arnold Klingeis. Ninsorile timpurii din zona montană au permis echipei de construcție să înceapă lucrările încă din luna noiembrie.

„Până în prezent, au fost finalizate șase camere de gheață. Hotelul va avea 10, poate chiar 12 camere, și va include iglu-uri diferite în acest an”, a declarat Arnold Klingeis, citat de Radio Cluj.





Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!