Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa oficială de Facebook, motivul fiind lipsa fondurilor alocate. Pagina va fi actualizată doar pentru transmiterea mesajelor urgente de securitate și siguranță.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, a transmis Ambasada SUA.

Reprezentanții instituției au precizat că serviciile consulare sunt afectate de această situație, inclusiv eliberarea pașapoartelor și a vizelor.

„În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua (…) în măsura posibilităților”, se arată în anunț.

Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndrumați să acceseze portalul oficial travel.state.gov.

Context: „Shutdown” guvernamental în SUA

Decizia ambasadei vine pe fondul suspendării parțiale a serviciilor guvernamentale americane („shutdown”), după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord privind bugetul federal.

Măsura afectează aproximativ 750.000 de funcționari publici din SUA, care vor fi trimiși temporar în concediu forțat, cu plata salariilor amânată.

Ultimul „shutdown” de amploare s-a produs între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în primul mandat al lui Donald Trump, și a durat 35 de zile – cea mai lungă perioadă de acest tip din istoria SUA.

