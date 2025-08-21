Ambasada SUA a emis joi noi comunicări referitoare la solicitările de vize începând cu 2 septembrie 2025, evidențiind criteriile pentru scutirea de interviu.

Oficialii din cadrul Ambasadei SUA subliniază însă că decizia finală de solicitare a interviului rămâne la latitudinea serviciului consular.

De la 2 septembrie, cetățenii care dețin o viză B1/B2 valabilă sau expirată în ultimele 12 luni pot solicita o nouă viză prin curier, fără a fi nevoie de programare la interviu, dacă îndeplinesc anumite condiții.

Condițiile pentru scutirea de interviu

Solicitanții trebuie să:

să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei;

să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare;

să depună cererea în țara de care aparține ca cetățean sau de reședință;

să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil.Subtitlu 4: Precizări importante ale Ambasadei SUA

„Vă rugăm să rețineți: chiar dacă aceste condiții sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a transmis Ambasada SUA la București.

Modificări în procesul de reînnoire a vizelor

Anterior, Ambasada SUA la București anunțase că, începând din 2 septembrie, vor exista restricții pentru beneficiarii facilităților de reînnoire a vizei fără interviu, categoriile de persoane eligibile pentru acest lucru fiind tot mai restricționate.

