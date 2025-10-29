Reorganizarea Amazon urmează trendul din industria tehnologică, unde giganți precum Meta, Microsoft și Google au aplicat strategii similare, concediind mii de angajați pe fondul automatizării accelerate aduse de AI

Gigantul tehnologic Amazon a anunțat cea mai amplă rundă de concedieri din istoria sa recentă, aproximativ 14.000 de posturi din sectorul corporativ vor fi eliminate, parte a unui plan de restructurare menit să reducă cheltuielile și să accelereze investițiile în inteligență artificială generativă, transmite CNBC.

Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența angajaților și tehnologie, a explicat într-o postare pe blog că măsura urmărește „o transformare internă profundă”, menită să facă Amazon „mai agil, mai eficient și mai orientat spre inovație”. Scopul este de a redirecționa resursele către domenii cu potențial major de creștere, între care AI-ul generativ ocupă primul loc.

„Această etapă a dezvoltării inteligenței artificiale este comparabilă cu momentul apariției internetului. Schimbă totul, de la felul în care producem conținut, până la modul în care luăm decizii”, a subliniat Galetti.

Potrivit surselor citate de Reuters, numărul total al posturilor vizate ar putea ajunge chiar la 30.000, o ajustare care va afecta aproape toate diviziile, de la cloud computing și gaming, până la resurse umane, comunicare, publicitate și dispozitive electronice.

Amazon are în prezent circa 1,54 milioane de angajați la nivel mondial, dintre care aproximativ 350.000 ocupă funcții corporative sau tehnologice. Reducerea anunțată reprezintă aproape 4% din această categorie de personal.

În paralel, compania condusă de Andy Jassy continuă să investească masiv în domenii strategice: AI, infrastructură cloud și centre de date. Doar în acest an, bugetul total pentru aceste segmente se ridică la 118 miliarde de dolari.

Reorganizarea Amazon urmează trendul din industria tehnologică, unde giganți precum Meta, Microsoft și Google au aplicat strategii similare, concediind mii de angajați pe fondul automatizării accelerate aduse de AI.

Deși restructurează masiv sectorul corporativ, Amazon a anunțat și o serie de angajări sezoniere: aproximativ 250.000 de lucrători vor fi integrați temporar sau permanent în depozitele și centrele logistice ale companiei pentru perioada sărbătorilor.

Rezultatele financiare trimestriale ale Amazon, care vor reflecta impactul acestor măsuri, sunt așteptate joi, după închiderea burselor americane.

