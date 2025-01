Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au pus punct oficial unui mariaj de 12 ani, după un proces de divorț complicat, întins pe trei ani.

Această separare a fost marcată de dispute privind custodia celor două fiice, Raisa și Carolina, dar și de alte conflicte legate de viața lor personală și situația financiară.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au finalizat divorțul

Divorțul a scos la iveală numeroase detalii despre o căsnicie dificilă, în care Alina a fost nevoită să își asume aproape întreaga responsabilitate pentru creșterea fetelor.

În cei 12 ani de căsnicie, Alina Sorescu a fost adesea umilită și supusă unui șantaj emoțional constant. Fosta soție a lui Alexandru Ciucu a declarat că acesta a manifestat lipsă de respect față de cariera sa și a fost mai mult preocupat de activitățile sale personale decât de viața de familie.

Printre motivele frecvente de absență ale lui Alexandru se numărau călătoriile în străinătate și participarea la diverse activități fără finalitate concretă, precum cursuri de actorie sau obținerea permisului de barcă.

Pe durata căsniciei, Alina a beneficiat doar de sprijinul părinților săi, fiind responsabilă de creșterea fetelor și oferindu-le stabilitate emoțională în ciuda dificultăților. În contrast, Alexandru Ciucu s-a distanțat treptat de familie, ceea ce a amplificat conflictele și tensiunile dintre cei doi.

CITEȘTE ȘI – Alina Sorescu aduce noi acuzații la adresa lui Alexandru Ciucu

Procesul de divorț a fost unul extrem de dificil, fiind marcat de neînțelegeri profunde și încercări repetate de a găsi soluții amiabile. Deși Alina a propus custodia comună și un program de vizită pentru tată, Alexandru a solicitat inițial ca domiciliul fetelor să fie stabilit la el. Ulterior, acesta a renunțat la cererea sa, solicitând în schimb un program de custodie alternativă – o săptămână la mamă, o săptămână la tată.

Totuși, instanțele au decis inițial în favoarea acestui program, considerând că Alexandru avea mai mult timp liber pentru a se ocupa de copii. Această decizie a fost contestată de Alina, care a arătat că un astfel de aranjament le afecta negativ pe fete.

În cele din urmă, Curtea de Apel București a suspendat decizia inițială, revenind la un program mai echilibrat – două weekend-uri pe lună și câteva zile în timpul săptămânii pentru tată, până la definitivarea procesului.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, Alina a subliniat dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul procesului. Ea a menționat că Alexandru a încercat să-și îmbunătățească imaginea publică prin victimizare, în timp ce ea era nevoită să gestioneze traumele copiilor și să lupte pentru un viitor mai stabil.

„În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, frică și amenințări, chiar și în prezența fetelor. Nu am avut altă soluție decât să inițiez procesul de divorț pentru a le oferi liniște și siguranță. Am luptat nu doar pentru mine, ci mai ales pentru ele, ca să crească într-un mediu sănătos”, a scris artista.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!