În trecut, Alexandru a fost surprins într-o fotografie cu Georgiana, hairstylistul care lucra de mult timp cu Alina Sorescu și care era și prietena ei.

Acest lucru a stârnit multe speculații despre o posibilă relație între cei doi, însă Alina a subliniat că Georgiana a fost „doar o victimă” a lui Ciucu. Potrivit spuselor Alinei, Georgiana i-ar fi explicat că pozele erau o înscenare a lui Ciucu, care ar fi dorit să distrugă relațiile de prietenie ale Alinei.

Deși inițial nu a vrut să vorbească despre acest subiect, Alina a precizat că, în acel moment, soțul ei a încercat să o facă să se simtă vinovată și să o facă să iasă public pentru a clarifica situația.

Artista a mai menționat că nu doar Georgiana a fost surprinsă alături de Ciucu în diferite imagini, ci și alte femei, precum Oana Vlădescu sau Mădălina, care a fost soția unuia dintre martorii din procesul lor. În ceea ce privește viața personală, Alina a afirmat că, de-a lungul relației, a fost amenințată constant cu divorțul, însă Ciucu nu a inițiat niciodată oficial procedura de divorț, deoarece își dorea să pară victima situației.

CITEȘTE ȘI – Ozzy Osbourne, legendarul artist al muzicii rock, a dezvăluit că nu mai poate merge

Alina a explicat că, deși existau bunuri și bani de împărțit, procesul de partaj nu a început încă, menționând o casă construită în timpul căsniciei. Ea a adăugat că nu ar fi plecat niciodată de acasă fără fetele lor, dar a fost pusă într-o situație în care nu avea altă opțiune decât să plece, pentru a nu rămâne sub presiunea psihică uriașă a relației. De asemenea, atunci când au discutat cu avocații, Ciucu a refuzat orice tentativă de a ajunge la o înțelegere amiabilă.

Acum o să lămuresc puțin situația cu Georgiana, hairstylist de mulți ani și cu care Alexandru a fost fotografiat intrând în casa ei sau ieșind, nu mai știu exact. Au fost multe zvonuri în presă că ar avea o relație. Ea a fost o victimă a lui. Din discuțiile cu ea, am înțeles de la ea că toate acele fotografii ar fi fost o înscenare a lui și își dorea să îmi distrugă relațiile de prietenie. Aveam o relație cu ea de mulți ani, chiar dinainte să-l cunosc, eram prietene, ne mai și vedeam. El mi-a spus să ies eu să vorbesc despre asta, să lămuresc eu presa. Eu i-am spus că nu sunt eu în acele fotografii, i-am spus să iasă el să lămurească pentru că fetele cresc, o să vadă pozele, care sunt și pe net. El spunea că fetele trebuie să-l accepte așa cum e. Am fost în continuare o perioadă la Georgiana, acum am un alt salon la care merg. Avea tot timpul tendința de a duce toată vina pe mine. Nu pot să spun același lucru despre toate acele femei cu care a fost fotografiat de-a lungul anilor. A mai fost fotografiat cu Oana Vlădescu, cu care a fost fotografiat și când eram noi împreună. A mai fost pozat și cu Mădălina, cea care este soția celui care i-a fost martor în proces, a declarat Alina Sorescu în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.