Pădurea piteștenilor a fost salvată de liberalii din Argeș, în frunte cu Alina Gorghiu. După numeroase proteste organizate de liberali, dar și după șirul demersurilor instituționale, rezultatele au fost atinse. Astfel, Pădurea Trivale rămâne loc natural.

Alina Gorghiu anunță succesul PNL Argeș: Pădurea piteștenilor a scăpat de pericolul de a fi betonată și modificată de dezvoltatori.

De altfel, acest rezultat a fost așteptat de majoritatea locuitorilor din regiune.

„Noi, liberalii argeșeni, împreună cu dumneavoastră, am câștigat astăzi o luptă foarte importantă, pentru că altfel pădurea piteștenilor ar fi rămas ani de zile într-o zonă gri și s-ar fi găsit sute de pretexte ca să fie betonată și să se poată construi diverse clădiri acolo și am fi pierdut plămânul verde al județului nostru. Pădurea Trivale a fost salvată definitiv astăzi de Prefectura Argeș și are acum șansa să devină arie protejată, așa cum își doresc peste 90% dintre piteșteni. Mulțumesc fostului prefect Radu Perianu, cel care a inițiat acest demers, și actualului prefect Dragoș Predescu.

Mulțumesc de asemenea echipei PNL Pitești, condusă de Mihai Coteț, pentru că s-a bătut pentru Trivale în Consiliul Local și a organizat de asemenea proteste în centrul Piteștiului pentru salvarea pădurii Trivale”, a transmis Alina Gorghiu.

Pui de căprioară, salvat după ce rămăsese blocat într-un canal

Un pui de căprioară a rămas blocat în Parcul Trivale din Pitești. Acesta a fost salvat de un echipaj de jandarmi.

„Un apel primit astăzi la 112 ne-a anunţat că în zona Pădurii Trivale, în apropierea Grotei Trivale, se află un pui ce căprioară blocat într-un canal. Ajuns la faţa locului, echipajul de jandarmi a găsit puiul de căprioară speriat şi prins în canalul de colectare, ceea ce-i punea viaţa in pericol”, se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, potrivit Agerpres.

