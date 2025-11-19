Alimentele ultra-procesate, un pericol global pentru sănătate: experții cer acțiuni urgente

Consumul de alimente ultra-procesate (UPF) reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice, avertizează experți internaționali într-o revizuire globală a cercetărilor publicată în revista The Lancet. Studiul, realizat de 43 de specialiști din întreaga lume și bazat pe 104 cercetări pe termen lung, arată că aceste produse alimentare sunt asociate cu un risc crescut pentru cel puțin 12 afecțiuni, inclusiv diabet de tip 2, boli cardiovasculare, boli renale, depresie și moarte prematură din orice cauză.

Autorii studiului subliniază că modul în care oamenii mănâncă se schimbă rapid, cu o trecere de la alimente proaspete și naturale la produse industriale ieftine și ultra-procesate, bogate în zahăr și grăsimi nesănătoase, dar sărace în fibre și proteine. Profesorul Carlos Monteiro, de la Universitatea din Sao Paulo, Brazilia, și inițiator al sistemului de clasificare Nova, afirmă că „aceste produse ultra-procesate înlocuiesc alimentele proaspete și mesele sănătoase, fiind promovate intens de corporații globale care prioritizează profitul și blochează politici de sănătate publică eficiente”.

Cercetătorii recomandă măsuri urgente la nivel guvernamental, precum etichetarea clară a produselor și creșterea taxelor pentru UPF, pentru a finanța accesul populației la alimente mai sănătoase. Dr. Phillip Baker, de la Universitatea din Sydney, compară necesitatea unei intervenții globale cu eforturile coordonate împotriva industriei tutunului.

Totuși, unii specialiști avertizează că studiul nu poate demonstra o legătură directă de cauzalitate între consumul de UPF și apariția bolilor, ci doar corelații. Profesorul Kevin McConway, de la Open University, menționează că „există încă loc pentru clarificări prin cercetări suplimentare”. Criticii sistemului Nova susțin că acesta clasifică alimentele doar după gradul de procesare, ignorând valoarea lor nutrițională: de exemplu, pâinea integrală, cerealele de mic dejun sau unele produse pentru copii sunt considerate ultra-procesate, dar conțin nutrienți benefici.

În ciuda acestor critici, experții subliniază că urgența problemei nu trebuie ignorată. Prof. Jules Griffin, de la Universitatea din Aberdeen, afirmă că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege exact cum afectează sănătatea procesarea alimentelor. În același timp, industria alimentară, prin reprezentanții săi, susține că produsele ultra-procesate pot face parte dintr-o dietă echilibrată și că nivelul de zahăr și sare din alimentele comerciale a scăzut semnificativ în ultimii ani.

Autorii studiului și organizațiile de sănătate publică fac apel la consumatori și guverne să prioritizeze alimentele integrale, fructele, legumele și fibrele, și să reducă zahărul, sarea și grăsimile nesănătoase pentru a preveni reapariția bolilor asociate cu dietele dezechilibrate.

Creșterea alarmantă a consumului de alimente ultra-procesate la nivel global poate avea efecte grave asupra sănătății publice, iar experții cer măsuri imediate, de la politici fiscale și etichetări clare, până la campanii educative și stimulente pentru consumul de alimente naturale. Fără acțiuni coordonate, riscăm să asistăm la o creștere a bolilor cronice și a mortalității premature în următorii ani.

