Alimentele grase pot afecta memoria în doar câteva zile, arată un studiu japonez

Uitarea cotidiană – unde ți-ai pus telefonul sau ce ți-a spus cineva mai devreme – ar putea fi legată de alimentație, nu doar de distragere sau oboseală. Cercetători de la Universitatea Chiba din Japonia au descoperit că o dietă bogată în grăsimi poate afecta memoria la muștele de fructe în doar o săptămână, potrivit studiului publicat în PLOS Genetics.

Cum afectează grăsimile memoria

Experimentul a comparat muște hrănite cu dietă normală și muște care primeau 20% ulei de cocos, echivalentul a aproximativ o cincime din calorii provenind din grăsimi pentru oameni. După șapte zile, muștele cu dietă grasă aveau probleme cu procesul de autophagy – sistemul celular care “curăță” neuronii de proteine defecte și resturi celulare.

Problema nu a fost lipsa lysosomilor (sacii celulelor care descompun deșeurile), ci incapacitatea autophagosomilor de a fuziona cu acești “coșuri de gunoi” celulare. Rezultatul: deșeuri adunate în neuroni, în special în zonele legate de memorie.

Efectele asupra memoriei

Muștele au fost antrenate să evite anumite mirosuri asociate cu un șoc electric ușor. Cele cu dietă normală își aminteau mirosul timp de câteva ore sau chiar o zi. Cele cu dietă bogată în grăsimi uitau rapid: memoria pe termen scurt era intactă, dar memoria la câteva ore sau ziua următoare era afectată.

Aceasta reflectă situațiile umane obișnuite – uitarea obiectelor, a instrucțiunilor sau a detaliilor întâlnirilor.

Se poate inversa efectul grăsimilor?

Vești bune: da. Cercetătorii au stimulat sistemul de “curățenie” al neuronilor folosind trei metode diferite:

Dezactivarea proteinei Rubicon, care încetinește autophagy. Activarea excesivă a proteinei Atg1, care accelerează curățenia celulară. Administrarea rapamicinei, un medicament care ajută celulele să recicleze deșeurile.

Toate metodele au restabilit memoria pe termen lung, chiar dacă muștele au rămas pe dieta bogată în grăsimi. Totuși, activarea excesivă a procesului la muștele cu dietă normală a afectat memoria, arătând că echilibrul este esențial.

Rezultatele sugerează că problemele de memorie legate de dietă nu sunt permanente. Sprijinirea “sistemului de curățenie” al creierului poate fi realizată prin alimentație echilibrată, exerciții fizice, somn de calitate și, posibil în viitor, prin medicamente care stimulează reciclarea celulară într-un mod sigur.

Pe scurt, grăsimile pot face creierul să uite mai repede, dar efectele sunt reversibile dacă acordăm atenție stilului de viață și sănătății celulare.

