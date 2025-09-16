Prețurile la principalele alimente pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS).

Conform indicilor Prețurilor de Consum (IPC) din august 2025, majorările față de august 2023 sunt semnificative: pâinea albă simplă s-a scumpit cu 111,54%, fasolea cu 110,37%, carnea de porc cu 106,39%, carnea de pui cu peste 110%, laptele cu 111,17%, brânza cu 111,36% și ouăle cu 110,48%.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la mere (184,24%), roșiile de câmp (161,9%) și castraveții de câmp (142,59%).

În schimb, unele produse s-au scumpit mai puțin: ceapa (77,84%), făina albă (80,80%) și mălaiul (86,17%).

Controverse politice privind plafonarea

Plafonarea prețurilor a fost decisă inițial de fostul premier PSD Marcel Ciolacu și prelungită succesiv până în mandatul actualului prim-ministru Ilie Bolojan, care a refuzat să mai mențină măsura după 1 octombrie.

PSD a susținut public măsura, prezentând-o ca o protecție pentru consumatori, însă datele INS arată că, pe termen lung, plafonarea nu a împiedicat creșterea accelerată a prețurilor.

În cadrul coaliției de guvernare, PSD a fost de acord ca plafonarea să nu mai fie prelungită, pentru a sprijini echilibrarea bugetului public.

