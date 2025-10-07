În urma întreruperii neplanificate, 175 de consumatori casnici au rămas fără gaze

Un incendiu izbucnit marți dimineață la o locuință din Medgidia, județul Constanța, a provocat deteriorarea unei conducte de branșament, ceea ce a dus la oprirea temporară a alimentării cu gaze naturale în zonă. Incidentul a avut loc pe strada Ilie Dincă nr. 4, iar măsura a fost luată de Distrigaz Sud Rețele, pentru a preveni orice risc pentru locuitori, se arată într-un comunicat.

În urma întreruperii neplanificate, 175 de consumatori casnici de pe străzile Vasile Lupu, Moldovei, Ion Vodă, Panairului, Bucovinei, Plopilor, Ilie Dincă și Republicii au rămas fără gaze, începând cu ora 08:40.

Echipele companiei au verificat instalațiile din zonă și nu au depistat pierderi de gaze. Reluarea furnizării este programată pentru cursul zilei de marți.

Distrigaz Sud Rețele le recomandă locatarilor ca, în cazul în care sesizează miros de gaze după reluarea serviciului, să sune imediat la numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperile și să evite folosirea aparatelor electrice ori a surselor de foc.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube