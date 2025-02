Alice Hirson a murit. Actrița era cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Dallas” sau „Ellen”

Alice Hirson, actrița cunoscută pentru rolurile sale memorabile în seriale precum „Dallas” și „Ellen”, dar și pentru aparițiile sale în filme de succes, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.

Cu o carieră impresionantă ce s-a întins pe mai multe decenii, Hirson a fost o prezență marcantă atât în televiziune, cât și pe marele ecran.

Actrița a murit vineri, din cauze naturale, la Motion Picture & Television Country House and Hospital din Woodland Hills, unde locuia de aproximativ un an. Vestea a fost confirmată de fiul ei, David Hirson.v

Alice Hirson a fost un nume apreciat în industria televiziunii, având numeroase roluri în seriale de succes. În perioada 1969-1993, a apărut în mai multe telenovele celebre, printre care The Edge of Night, Another World, One Life to Live, General Hospital și Loving.

Pe platourile de filmare ale serialului Dallas, Hirson a interpretat-o pe Mavis Anderson, prietena apropiată a lui Miss Ellie Ewing și soția lui Punk Anderson. De asemenea, a avut un rol important în sitcomul Ellen, unde a jucat-o pe Lois Morgan, mama personajului principal, interpretat de Ellen DeGeneres. Un moment definitoriu pentru această producție a fost episodul din 1997 în care personajul lui Ellen își dezvăluie orientarea sexuală – un pas curajos pentru televiziunea americană a acelei vremuri.

Hirson a fost activă și pe marele ecran, având roluri notabile în filme precum Private Benjamin (1980), Revenge of the Nerds (1984) și Being There (1979). De-a lungul anilor, a apărut și în producții precum Blind Date (1987), The Glass House (2001) și The Lost (2006).

Alice Hirson, născută Alice Corinne Thorsell pe 10 martie 1929, în Brooklyn, a crescut în Long Island. A studiat actoria la American Academy of Dramatic Arts, absolvind în 1948. Primul său pas important în carieră a fost într-un turneu al spectacolului On the Town, unde a fost remarcată și distribuită în rolul lui Lucy Shmeeler.

A urmat debutul său pe Broadway, în 1964, cu piesa Traveller Without Luggage, iar în 1966 a jucat într-o producție de excepție, The Investigation, inspirată din procesele Auschwitz de la Frankfurt. Cariera sa teatrală a continuat cu piesa Solitaire/Double Solitaire, în 1971.

În 1952, s-a căsătorit cu Roger O. Hirson, un dramaturg de succes cunoscut pentru colaborarea sa la musicalul Pippin. Cei doi au divorțat în anii ’70. Mai târziu, Hirson l-a întâlnit pe actorul Stephen Elliott în timpul repetițiilor pentru Traveller Without Luggage. Cei doi s-au căsătorit în 1980 și au rămas împreună până la moartea lui Elliott, în 2005.

Fiul său, David Hirson, un dramaturg apreciat, a declarat că mama sa s-a considerat mereu, în primul rând, o actriță de teatru, chiar dacă a petrecut atât de mulți ani în televiziune și film. Pe lângă David, Alice Hirson lasă în urmă și un alt fiu, Christopher, muzician, precum și un nepot, Daniel.

