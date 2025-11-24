Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat pentru Antena 3 CNN de ce majorarea TVA la 21%, a dus la venituri mai mici la bugetul de stat în luna septembrie. Mai exact, încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei. Ca procent, statul a încasat cu aproape 3% mai puțin decât în ​​luna precedentă.

Alexandru Nazare a precizat că nu se pot trage concluzii de la o lună la alta și că ar fi nevoie de mai multe execuții bugetare pentru a afla dacă există sau nu un “efect de bumerang” al taxelor asupra încasărilor.

“În primul rând, aș pleca de la mesajul transmis, că majorarea TVA a fost un eșec și că are efect de boomerang. Eu nu cred că, din interpretarea acestor cifre diferența de la o lună la alta putem trage aceste concluzii.

O imagine obiectivă asupra impactului măsurilor și asupra creșterii TVA are nevoie de mai multe execuții. Trebuie să privim în dinamică aceste cifre pentru a face o interpretare corectă. TVA-ul colectat în trimestrul 3 este mult superior celui din primul semestru”, a spus ministrul Finanțelor.

El a precizat că datele despre colectarea TVA-ului din ianuarie până în iunie în acest an, arată o diferență față de 2024 de aproape 2,2 miliarde. De asemenea, în trimestrul 3, iulie–septembrie, diferența este de 4,5 miliarde.

“Practic, din acest plus de colectare pe primele nouă luni, de 6,7 miliarde, două treimi provin din trimestrul 3. Se vede clar o dinamică diferită a colectării TVA-ului.

Acest lucru se observă și procentual. în trimestrul 3 aveam o creștere de aproximativ 14,8%, în timp ce în primul semestru creșterea față de 2024 era de doar 3,8%”.

Alexandru Nazare a mai spus că fiecare lună are un specific propriu, iar în cazul lunii septembrie, când vorbim de efectele economice din august, românii au făcut cumpărături anticipate înainte de anunțarea pachetului privind creșterea taxelor.

Alexandru Nazare dă vina pe specificul lunii august pentru veniturile mai mici după creșterea taxelor

În concluzie, colectarea mai redusă se explică, potrivit ministrului Alexandru Nazare, prin efectul anunțului privind majorarea TVA și specificul general al lunii august, care istoric nu este o lună cu încasări foarte mari.

“Vorbim de niveluri de 97–98% din media obișnuită. Pentru a trage o concluzie clară, trebuie să privim cifrele în dinamică.

În concluzie, cifrele din trimestrul 3 arată o creștere importantă a TVA-ului. În execuțiile următoare vom analiza în continuare și vom vedea până la finalul anului pentru a face o analiză coerentă și obiectivă a impactului măsurilor”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Cu toate acestea, datele de la INS arată un consum în scădere, iar Eurostat a confirmat acest trend. În luna septembrie România a fost a doua țară din UE cu cel mai abrupt declin al consumului.

Mai mult, economiștii spun că acest lucru este cauzat de majorările de taxe care au afectat veniturile românilor.

Despre acest lucru, Alexandru Nazare a precizat că s-a așteptat ca un astfel de pachet să aibă efect asupra consumului:

„Da, este previzibil ca un astfel de pachet să aibă efect asupra consumului. Dar relația dintre consum și execuțiile bugetare nu poate fi interpretată privind doar o singură lună. Avem nevoie să analizăm lunile în dinamică — vom vedea execuțiile pentru octombrie și noiembrie și abia apoi putem formula concluzii.

Trendul actual al încasărilor, raportat la situația în care ne aflăm, este unul pozitiv, din punctul meu de vedere”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Care sunt încasările din colectarea TVA-ului

Ministerul Finanțelor a prezentat, luni, situația la zi privind încasările din TVA, după ce au apărut informații că veniturile de la buget au scăzut în urma valului de taxe care a dus la diminuarea consumului.

Instituția spune că majorarea TVA la 21% nu se vede complet în încasări în luna septembrie din două motive tehnice:

Efectul economic comportamental de “cumpărături anticipat” înainte de majorarea TVA. În luna iulie (cu TVA 19%), multe companii și retaileri au vândut stocuri semnificative înainte de creșterea TVA, ceea ce a majorat baza fiscală aferentă lunii iulie.

TVA aferentă lunii iulie s-a încasat în 25 august, deci August 2025 are o bază semnificativ mai mare, cu un TVA de 19%.

Creșterea cotei TVA de la 19% la 21%, nu compensează baza economică redusă din august, care este structural o lună cu activitate economică redusă, a căror încasări se observa în luna septembrie.

“Rambursările de TVA cresc în septembrie și reduc net-ul colectat, întrucât septembrie este o lună în care se procesează multe deconturi cu opțiune de rambursare (mai ales pentru firmele afectate de oprirea activității în august, respectiv declararea întârziată a TVA, cu efecte în apariția regularizărilor și creșterii volumului de rambursări procesate în luna septembrie).

În concluzie, evoluția încasărilor din septembrie, în raport cu luna august nu reprezintă o deteriorare a colectării, ci este determinată de sezonalitatea lunii august, de efectele anticipate ale creșterii TVA și de dinamica rambursărilor. Ca și în anii precedenți, în lunile următoare încasările au o evoluție pozitivă pe măsura revenirii activității economice sezoniere”, transmite Ministerul Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, colectarea TVA a înregistrat un grad de realizare peste program.

În perioada iulie-septembrie, încasările TVA au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut încasările au fost mai mari cu 6,74 mld lei, din care 4,57 mld lei reprezintă încasările suplimentare aferente trimestrului III 2025 (iulie-septembrie).

De asemenea, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie.

Ministerul Finanțelor mai transmite că ritmul de creștere a încasărilor din TVA în perioada iulie – septembrie 2025 a fost de 14.8%, comparativ cu media primelor 6 luni (ianuarie – septembrie), de 3.8%, raportate la aceleași perioade ale anului 2024.

