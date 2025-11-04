Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Administrare Fiscală în dosarul ‘Micula’, decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în dosarul ‘Micula’, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food și Transilvania General Import Export. Este o decizie importantă, anunțată azi de ANAF – care demonstrează că, prin voința de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro. După ani de încercări și procese prin care s-a încercat evitarea plății datoriilor, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect și în interesul României’, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

El a subliniat că decizia Curții este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entități, încercând astfel să împiedice recuperarea datoriilor de către statul român.

‘Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii și pentru protejarea banului public. Așa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toți contribuabilii’, a transmis Nazare.

ANAF anunțase anterior, printr-un comunicat, că Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză, menținând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.

‘Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale și justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană’, se arată în comunicat.

ANAF a menținut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în cazul Micula

Fiscul a instituit măsuri asigurătorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015) din 30 martie 2015, având în vedere că, în urma analizării stării de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice și juridice, care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile și imobile.

În baza probelor prezentate și a argumentelor invocate în fața instanțelor de judecată, ANAF a menținut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Astfel, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție s-au aflat dosarele nr. 435/35/2024 și nr. 505/35/2024 având ca părți Agenția Națională de Administrare Fiscală și S.C. European Food S.A., precum și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L.

În dosarul nr. 435, Înalta Curte, prin hotărârea judecătorească din data de 15 octombrie 2025, a admis recursul declarat de recurenta-pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor împotriva Sentinței civile nr. 246 din data de 16 decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal. A casat în parte sentința recurată și, rejudecând, a respins capătul de cerere formulat de reclamanta Societatea European Food S.A. vizând anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii, ca neîntemeiat.

Totodată, în dosarul nr. 505, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin hotărârea judecătorească pronunțată în data de 30 octombrie 2025, a respins recursul formulat de reclamanta Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinței nr. 249 din 19 decembrie 2024 a Curții de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat.

‘Astfel, în vederea aplicării tuturor măsurilor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2015) din 30 martie 2015, ANAF a asigurat conservarea patrimoniului persoanelor juridice și fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat în cazul Micula, prin dispunerea măsurilor asigurătorii’, se arată în comunicat.

Șase percheziții domiciliare au fost efectuate luni

Procurorii Parchetului General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, luni, șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care fac parte din grupul de firme European Food and Drinks Group, deținut de frații Ioan și Viorel Micula.

Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare, având legătură cu ajutorul de stat acordat ilegal grupului de firme European Drinks în valoare de sute de milioane de euro.

Ulterior, Parchetul a venit cu noi date despre modul în care au fost transferate în mod nelegal active ale grupului European Drinks către alte firme, pentru a se evita plata sumelor datorate statului român, prejudiciul fiind de 163 milioane lei.

De asemenea, spun procurorii, pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera de la firmele din grup sumele de bani datorate și pentru a asigura continuarea activității comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat un mecanism infracțional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părți semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 firme (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei), conform unui comunicat al Parchetului.

În anul 1998, autoritățile române au adoptat o ordonanță de urgență a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât prevedea legislația.

Ioan și Viorel Micula, investitori suedezi cu reședința în România, sunt acționarii majoritari ai societății European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente. Conform dispozițiilor unui tratat bilateral de investiții încheiat în anul 2002 între Suedia și România privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, frații Micula, precum și alți reclamanți au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.

În 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reușit să asigure un tratament just și echitabil investițiilor și a acordat reclamanților despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.

În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declara că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat și a solicitat României să recupereze sumele deja plătite și să se abțină de la orice altă plată.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!