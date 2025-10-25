Candidatul desemnat pentru funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare, informează sâmbătă MOLDPRES.

Alexandru Munteanu a anunțat că a avut deja prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. El a subliniat că în urma acestor discuții urmează să fie identificate provocările și prioritățile în domeniul economic, ‘pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluții reale și în parteneriat cu sectorul privat’.

‘Am discutat despre accesul la fonduri europene și sprijinul pentru inovații, continuarea digitalizării serviciilor publice, piața muncii și accesul la capital, adaptarea și modernizarea agriculturii și multe alte subiecte de actualitate. Mulțumesc participanților pentru deschidere și propuneri concrete. Aceste consultări vor continua, pentru ca planul de guvernare să reflecte așteptările întregii societăți’, a scris Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu a fost desemnat la funcția de prim-ministru, vineri, 24 octombrie, prin decretul semnat de președintele Maia Sandu.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat de președinte are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de activitate și a componenței cabinetului de miniștri.

Până la învestirea noului Executiv, guvernul condus de Dorin Recean rămâne în exercițiu, cu competențe limitate.

