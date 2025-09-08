Poliţiştii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii D.I.I.C.O.T, au reținut, luni, un fost şef al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acuzat pentru trădare naţională. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi este adus la Bucureşti. El este cercetat pentru că ar fi vândut mai multe informaţii despre România, secrete de stat, către KGB-ul din Belarus, transmite Antena 3 CNN.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se precizează într-un comunicat de presă.

Astfel, între 2024 şi 2025, Bălan s-ar fi văzut de două ori, la Budapesta, cu ofiţerii de informaţii din Comitetul Securităţii de Stat – KGB din Belarus, pentru a primi instrucţiuni, dar şi bani pentru informaţiile oferite.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai menţionează în comunicat.

Bărbatul a fost ridicat de pe aeroport după ce a ajuns în Timişoara, de la Chişinău.

SRI s-a implicat în acest caz complex

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a transmis că „activitatea derulată a fost una complexă”.

„Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova”, a scris SRI.

La rândul său, SIS Moldova a transmis că „desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională”.

„Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională.

În acest context, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

SIS reafirmă angajamentul său de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale și de a acționa constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecția securității naționale și regionale”, a transmis SIS Moldova.

