Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că, în prezent, nu vede niciun semn că Rusia este dispusă să se așeze la masa negocierilor pentru a discuta un armistițiu sau pacea cu Ucraina.

Potrivit lui Stubb, Rusia încearcă să continue ostilitățile împotriva Ucrainei „cel puțin până în toamnă pentru a-și maximiza câștigurile teritoriale”.

El s-a arătat sceptic în privința perspectivelor summit-ului Ucraina-Rusia, a cărui pregătire a fost discutată după negocierile dintre liderii europeni și Donald Trump la Casa Albă.

„Dacă scopul era o întâlnire bilaterală la două săptămâni după Washington, adică la o săptămână după luni, atunci mi se pare foarte puțin probabil. Tacticile rusești de tergiversare continuă”, a declarat președintele finlandez.

Vineri, șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a declarat că Vladimir Putin se va întâlni cu Volodimir Zelenski doar după pregătirea unui „program de summit” și că, în prezent, nu există astfel de planuri .

Donald Trump a spus că s-ar aștepta să poată evalua posibilitatea realizării păcii în Ucraina „în termen de două săptămâni” de la data întâlnirii cu liderii europeni.

