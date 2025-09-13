Alex Mitriță s-a accidentat! Internaționalul român a fost scos cu targa de pe teren în China

Fotbalistul lui Zhejiang Professional a părăsit terenul după doar 40 de minute în meciul cu Qingdao West Coast.

Alexandru Mitriță (30 de ani) traversează o perioadă dificilă. Revenit la clubul său din China, Zhejiang Professional, după acțiunea echipei naționale din septembrie, fostul jucător al Universității Craiova a suferit o accidentare în partida de campionat cu Qingdao West Coast, disputată sâmbătă, 13 septembrie.

Titularizat din primul minut, Mitriță a rezistat pe teren doar până în minutul 40. Într-o acțiune de atac, mijlocașul a pătruns în careul advers și a șutat spre poartă, fiind ținut de un adversar. Contactul i-a provocat o problemă la gleznă, iar după câteva momente de îngrijiri medicale a cerut schimbarea. Fotbalistul a fost scos cu targa de pe teren, iar gravitatea accidentării urmează să fie stabilită.

Mitriță, iritat după meciul naționalei cu Cipru

Accidentarea vine după ce Mitriță a avut parte de un episod tensionat la echipa națională. În amicalul cu Canada (0-3) a bifat doar 17 minute, iar cu Cipru (2-2), în preliminariile Cupei Mondiale, a fost rezervă neutilizată.

La finalul partidei cu Cipru, fotbalistul s-a arătat deranjat de zvonurile legate de o presupusă atmosferă negativă creată în vestiar: „Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit. Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat internaționalul român.

Rămâne de văzut dacă accidentarea îl va ține departe de teren și cât timp va avea nevoie pentru recuperare, atât pentru echipa de club, cât și pentru viitoarele acțiuni ale naționalei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!