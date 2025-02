Alex Chipciu, entuziast după victoria cu Oțelul Galați: „Champions League de România”

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Galați și a revenit pe primul loc în Superligă.

Alex Chipciu a oferit declarații spumoase după meci, lăudând echipa și vorbind despre intensitatea viitorului play-off.

Universitatea Cluj a obținut o victorie crucială în etapa a 28-a din Superligă, impunându-se cu 1-0 în fața Oțelului Galați, printr-un gol marcat de Andrej Fabry în minutul 20. Partida a fost una de mare importanță pentru ambele echipe: ardelenii aveau nevoie de toate cele trei puncte pentru a nu pierde contactul cu FCSB, în timp ce Oțelul se luptă pentru evitarea retrogradării.

Meciul a fost unul echilibrat, cu puține ocazii de gol, iar terenul dificil a influențat ritmul jocului, mai ales în a doua repriză. Cu toate acestea, victoria le-a permis elevilor lui Ioan Ovidiu Sabău să revină temporar pe primul loc, cu 51 de puncte, în timp ce FCSB are 49, dar un meci mai puțin disputat.

Pentru Oțelul, înfrângerea menține echipa pe locul 12, cu 29 de puncte, iar formația lui Ovidiu Burcă trebuie să recupereze rapid pentru a evita zona retrogradării.

Alex Chipciu: „Va fi un play-off fabulos”

După meci, Alex Chipciu a fost, ca de obicei, extrem de expresiv în declarațiile sale, vorbind despre importanța play-off-ului, condițiile dificile de joc și impactul FCSB-ului în Europa League.

„A fost un meci greu, cu un teren impracticabil în repriza a doua, înghețat. Mi-a fost frică să nu ne accidentăm. Am controlat prima repriză, în a doua au venit peste noi, au făcut pressing. Am avut și șansă la bara lor, dar am luptat eroic pe final. Îmi pare rău că nu sunt terenurile bune, toată lumea are de suferit.”

Chipciu a subliniat și importanța victoriei în clasament, chiar dacă punctele se vor înjumătăți după sezonul regulat:

„La finalul sezonului regulat se vor înjumătăți punctele, dar e importantă victoria, te menține acolo. Va fi un play-off cum n-a mai fost. Dacă s-ar califica și Rapidul, ar fi incredibil. Mi-aș dori să fie și Rapid, pentru că vor fi meciuri fabuloase. Am arătat personalitate în multe partide, am bătut CFR și Rapid de două ori. FCSB e singura echipă care ne-a pus cu adevărat în dificultate. A fost clar că au un nivel superior, mai ales la Cluj.”

Fostul internațional a vorbit și despre evoluția FCSB-ului în Europa League și șansele campioanei României în fața celor de la Lyon:

„Ne-am uitat toți la meciurile lor, sunt o echipă puternică. Chiar dacă aș putea fi acuzat că sunt subiectiv, cred că ne-au dat un imbold. E fabulos ca o echipă românească să facă rezultatele pe care le-au făcut ei. E o minune, dacă ne gândim la bugetele echipelor cu care au jucat.”

