Alex Bogdan și Cătălina Mihai, nuntă ca-n povești, la malul mării

Cuplul de actori Alex Bogdan și Cătălina Mihai și-au unit destinele într-o ceremonie de vis la malul mării, pe 14 iulie, surprinzându-și invitații cu un dans al mirilor plin de grație și emoție. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru intim, înconjurați de prieteni apropiați, rude și colegi din breaslă.

După o relație de aproximativ patru ani, Alex Bogdan a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Cătălina Mihai, talentata actriță cunoscută pentru rolul său din filmul „Heidi”, în care a jucat alături de Gheorghe Visu.

Performanța ei remarcabilă i-a adus premiul Gopo la categoria Tânără Speranță, consolidându-și astfel statutul în lumea cinematografiei românești.

Căsătoria civilă a avut loc pe 19 iunie, într-o ceremonie discretă, urmată de nunta organizată pe 14 iulie într-un local cu vedere panoramică spre malul mării.

Atmosfera a fost una de poveste, reflectând perfect personalitățile celor doi miri și dragostea lor pentru natură și peisajele marine.

Dansul mirilor a fost punctul culminant al serii, captând atenția și emoțiile tuturor invitaților. Coregrafia aleasă de cei doi a fost una specială, pregătită în detaliu pentru a surprinde și a crea un moment de neuitat.

„La 27 de ani m-am luat de mână cu Alex și ne-am dus să ne-nsurăm, casătorim, mărit(ăm), cum s-o zice, și asta-i suficient cât să nu uit niciodată, peste ani, ce faceam io când am împlinit 27.(când eram mică, 19 iunie mi se părea o zi nașpa să te fi născut. că școala se termina pe 15 și toți copiii plecau care-ncotro la bunici, năvodari, mamaia, la bulgari sau mai știu eu unde, oricum, nimeni nu rămânea ca să vină la ziua mea să mâncăm pizza și să bem suc cu paiu’, așa că an de an, trebuia să-mi fac ziua cu familia, ce plictisitor, cum ar veni. Tot anu’ ăsta, după mulți ani cu zi de naștere pe drumuri, m-am bucurat cum nu m-am bucurat niciodată să fiu la mine acasă în sfârșit.) Mulțumesc tuturor pentru urări, mi-au făcut ziua și mai frumoasă, să se-ntoarcă înapoi cu iubire!”, a scris Cătălina.

Nașii cuplului sunt Mihai Rait (n.r. Dorel din „Las Fierbinți”) și soția.

