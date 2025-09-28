Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, au fost semnalate alerte cu bombă în mai multe orașe din străinătate, printre care Roma, Genova, București, Ashville, Alicante și Bruxelles

Instituția precizează că aceste incidente se înscriu în scenariile anticipate anterior de autoritățile moldovene, care avertizaseră asupra unor tentative de destabilizare orchestrate de Federația Rusă. „Alertele cu bombă au început exact așa cum am fost avertizați: ca parte a asaltului Federaţiei Ruse asupra procesului electoral”, a transmis MAE de la Chișinău.

Pentru a evita perturbarea votului, autoritățile moldovene au activat protocoale clare de intervenție și colaborează cu partenerii din statele în care au fost lansate amenințările. „Instituțiile statului sunt pregătite. Rugăm cetățenii să urmeze instrucțiunile autorităților și să își exercite în continuare dreptul la vot, în mod liber și sigur. Sistemele de supraveghere din secțiile de votare funcționează normal și monitorizează permanent instrumentele electorale”, a mai precizat Ministerul.

Scenariile de destabilizare luate în calcul de autoritățile de la Chișinău includ atacuri cibernetice, alarme false, întreruperi de curent, incidente stradale și vandalism. Premierul Dorin Recean a anunțat că aproximativ 4.000 de site-uri au fost afectate, după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică a fost nevoit să blocheze o platformă vizată de un atac masiv.

Executivul de la Chișinău a transmis că obiectivul tuturor instituțiilor este prevenirea oricărei tentative de „lovitură de stat electorală” și protejarea integrității procesului democratic.

