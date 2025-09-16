Alertă maximă! Serbia mută meciul cu Albania de la Belgrad din motive de securitate

Partida de calificare la Cupa Mondială 2026 nu se va mai disputa la Belgrad.

Meciul de calificare la Cupa Mondială 2026 dintre Serbia și Albania, programat inițial pe stadionul Steaua Roșie din Belgrad, va avea loc la Leskovac, în sudul Serbiei. UEFA a aprobat cererea federației sârbe, care a invocat motive de securitate pentru această schimbare.

Partida este programată pentru 11 octombrie, într-un context tensionat, având în vedere istoricul confruntărilor directe dintre cele două naționale.

Tensiuni și incidente în istoria duelurilor directe

Federația sârbă a precizat în comunicatul oficial: „Un astfel de meci este foarte riscant și necesită un control absolut pentru a evita incidentele, așa cum s-a întâmplat deja în ultimele două confruntări dintre aceste echipe.”

Cel mai notoriu incident a avut loc în 2014, când o dronă purtând un steag al „Albaniei Mari” a survolat stadionul din Belgrad. Acțiunea a provocat furia fanilor, care au invadat terenul, forțând întreruperea definitivă a meciului. UEFA a acordat atunci victoria cu 3-0 Albaniei.

Un an mai târziu, la Elbasan, în Albania, presa a relatat că autocarul echipei Serbiei a fost atacat cu pietre înaintea meciului.

Mai recent, în iunie, FIFA a sancționat Serbia pentru „discriminare și violență rasistă” din partea fanilor săi, în timpul unui meci cu Andorra.

În aceste condiții, federația a considerat că mutarea partidei la Leskovac este o măsură necesară: „Organizarea meciului la Leskovac reduce considerabil riscul unor eventuale incidente.”

Stadionul Dubocica din Leskovac are o capacitate de doar 8.000 de locuri, mult sub cele 52.000 de locuri ale stadionului Steaua Roșie din Belgrad, unde trebuia să se joace inițial.

În ceea ce privește situația sportivă, Serbia ocupă locul al treilea în Grupa K, după liderul Anglia și Albania, care se află pe poziția secundă.

