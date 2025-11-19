Alertă la Spitalul din Slatina! Pacienții surprind gândaci în secția de urologie

Imagini surprinse de pacienți în secția de urologie a Spitalului din Slatina au atras atenția asupra condițiilor din unitatea medicală, prezentând gândaci pe pereți, lângă paturi, pe tocul ușilor și chiar pe telecomenzile de la noptiere. De asemenea, băile din aceeași secție păreau insalubre.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt a desfășurat verificări în urma acestor imagini. Inspectorii au declarat că, deși nu au identificat insectele prezentate în filmări, au constatat nereguli în saloane și în grupurile sanitare. Ca urmare, DSP a aplicat un avertisment spitalului. În plus, pacienții au fost mutați temporar la un alt etaj al unității pentru siguranța lor.

Conducerea spitalului a precizat că în prezent se desfășoară mai multe acțiuni de dezinsecție, inițiate cu câteva săptămâni în urmă. Însă lucrările de renovare a secțiilor au fost amânate din cauza unor probleme contractuale, iar momentul reabilitării saloanelor nu este încă stabilit.

DSP recomandă ca unitatea să continue măsurile de igienizare și să finalizeze cât mai curând lucrările de modernizare pentru a asigura condiții optime pacienților.

