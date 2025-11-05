Alertă în Gruia! CFR Cluj riscă retrogradarea în Liga 2 din cauza datoriilor uriașe

Clubul este aproape de insolvență, iar fără plata datoriilor până în aprilie 2026 nu va primi licența pentru sezonul viitor.

După ani de dominație în fotbalul românesc, CFR Cluj traversează cea mai grea perioadă din ultimul deceniu. Fosta campioană, aflată acum pe locul 13 în Superligă, se confruntă cu o criză financiară profundă, iar surse din interiorul clubului confirmă că datoriile se ridică la aproape 2 milioane de euro.

Situația este atât de gravă, încât există riscul real ca echipa din Gruia să fie retrogradată în Liga 2, dacă nu va reuși să achite sumele restante până la 30 aprilie 2026, termenul limită pentru obținerea licenței.

Creditorii cer insolvența clubului

Mai mulți creditori au cerut oficial intrarea CFR-ului în insolvență, după ce nu și-au primit plățile de luni întregi. Este un semnal serios că stabilitatea financiară a clubului este compromisă.

Deși Neluțu Varga, patronul echipei, a transmis că situația este sub control și că „toate datoriile vor fi achitate în aceste zile”, contextul economic al clubului ridică mari semne de întrebare. CFR nu a mai încasat sume importante din transferuri sau competiții europene, iar bugetul este afectat sever de lipsa performanțelor sportive.

Fără calificare în grupele cupelor europene și cu un start de sezon modest, echipa care domina campionatul în urmă cu doar câțiva ani este acum mai aproape de retrogradare decât de titlu.

Insolvența, o soluție aproape imposibilă la timp

Clubul ar putea apela la o nouă insolvență – procedură prin care ar câștiga timp pentru reorganizare și plata datoriilor –, dar specialiștii avertizează că durata legală a procesului ar face imposibilă respectarea termenului de licențiere.

Conform Legii 85/2014, etapele unei astfel de proceduri includ:

Depunerea cererii de deschidere și analiza de către instanță – durează de la câteva săptămâni la câteva luni.

– durează de la câteva săptămâni la câteva luni. Faza de observație și stabilirea creditorilor – poate dura luni de zile.

– poate dura luni de zile. Planul de reorganizare, care trebuie votat de creditori și aprobat de judecător – alte două până la patru luni.

În total, procesul ar putea depăși cu mult luna aprilie 2026, ceea ce ar face imposibilă acordarea licenței. Singura soluție viabilă rămâne plata integrală a datoriilor.

Singura salvare: vânzarea lui Louis Munteanu

Potrivit surselor Gazetei Sporturilor, vânzarea atacantului Louis Munteanu ar putea aduce clubului lichiditățile necesare pentru a evita colapsul. Transferul, estimat la câteva milioane de euro, ar reprezenta „o gură de oxigen” vitală pentru finanțele CFR-ului.

CFR Cluj, în fața unei istorii care se repetă

Nu este prima dată când ardelenii ajung într-o asemenea situație. Între 2015 și 2017, clubul a mai trecut printr-o perioadă de insolvență, din care a reușit să iasă cu dificultate, relansându-se ulterior în fotbalul european.

De data aceasta însă, contextul pare mai sumbru: performanțele sportive lipsesc, datoriile cresc, iar răbdarea creditorilor s-a epuizat.

Dacă până la primăvara lui 2026 Neluțu Varga nu reușește să achite restanțele, CFR Cluj riscă să piardă licența de Liga 1 și să fie retrogradată automat în eșalonul secund – un scenariu care părea de neimaginat acum doar câțiva ani, când echipa din Gruia domina fotbalul românesc.

