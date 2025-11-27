Alertă globală! Gripa aviară poate provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19

Virusul gripei aviare, care afectează păsările sălbatice, păsările domestice și unele mamifere, ar putea declanșa o pandemie mai severă decât COVID-19 dacă ar ajunge să se transmită între oameni, avertizează Marie-Anne Rameix-Welti, directoarea centrului pentru infecții respiratorii de la Institut Pasteur din Franța.

Ne temem ca virusul să se adapteze la mamifere, și în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om. Un astfel de virus ar fi pandemic, a declarat Rameix-Welti pentru Reuters.

Gripe aviare de tip H5, cum este H5N1, au provocat eutanasierea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, perturbând lanțurile alimentare și crescând prețurile, deși infecțiile umane rămân rare. Spre deosebire de COVID-19, virusurile gripale pot afecta și persoane sănătoase, inclusiv copii, avertizează specialistul francez.

De asemenea, oamenii nu au anticorpi împotriva virusului H5, ceea ce îl face potențial mai periculos dacă ar ajunge să se transmită între oameni, similar situației cu COVID-19 la începutul pandemiei. Recent, primul caz uman de H5N5 a fost raportat în statul Washington, SUA, soldat cu decesul pacientului, care avea afecțiuni preexistente.

În perioada 2003–2025, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat aproape 1.000 de focare de gripă aviară la oameni, majoritatea în Egipt, Indonezia și Vietnam, cu o rată a mortalității de 48%.

Totuși, specialiștii subliniază că riscul unei pandemii umane rămâne scăzut. Gregorio Torres, șeful departamentului de Știință al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a precizat: Riscăm să fim nevoiți să răspundem rapid, dar momentan putem să ne bucurăm de viață fără temeri excesive. Probabilitatea unei pandemii este foarte mică.

Un avantaj important este că, în cazul unei mutații a virusului, lumea este mai bine pregătită decât înainte de pandemia COVID-19: există candidați vaccinali, stocuri de antivirale specifice și proceduri pentru fabricarea rapidă a unui vaccin.

Deși riscul imediat rămâne scăzut, experții avertizează că monitorizarea atentă și pregătirea rapidă sunt esențiale. Pregătirea dinaintea unei posibile pandemii cu virusul H5 ar putea preveni o criză globală majoră, similară sau chiar mai severă decât cea provocată de COVID-19.

