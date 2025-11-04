Specialiștii au întrerupt alimentarea cu gaz, iar pompierii au efectuat verificări suplimentare în interiorul clădirii pentru a elimina orice risc

O scurgere de gaz descoperită marți dimineață la o vană exterioară a Liceului „Theodor Pallady” a determinat evacuarea imediată a elevilor și a personalului unității de învățământ, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.

Incidentul a fost semnalat în urma unei intervenții a echipelor Distrigaz, care au identificat pierderea de gaz în zona exterioară a liceului. Specialiștii au întrerupt alimentarea cu gaz, iar pompierii au efectuat verificări suplimentare în interiorul clădirii pentru a elimina orice risc.

„Au fost verificate toate sălile de clasă, însă nu s-au constatat scurgeri de gaz în interior. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, alături de echipe ale Poliției și ale companiei de distribuție a gazelor, pentru a asigura zona și a relua alimentarea în condiții de siguranță.

Autoritățile au precizat că evacuarea s-a desfășurat rapid și fără incidente, iar activitatea liceului va fi reluată după finalizarea tuturor verificărilor tehnice.

